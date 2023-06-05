В Ростове открыли выставку картин художников из Донбасса

Выставка призвана создать для художников возможности для творческой и профессиональной самореализации. Фото: Дмитрий Кутепов

В воскресенье, 5 июня, в Ростове начала работу выставка картин художников из Донецкой и Луганской народных республик «Пишем будущее».

Эта выставка является частью проекта, который был запущен президентской платформой «Россия — страна возможностей» в июне 2022 года. В Ростове она проходит в центре современной культуры «Степь». Она призвана поддержать талантливых художников из Луганской и Донецкой народных республик и создать для них возможности для творческой и профессиональной самореализации.

В рамках выставки представлены более 30 картин, созданных художниками разных возрастов. Это возможность для людей, живущих в новых российских регионах, проявить себя и показать свои творческие способности.

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