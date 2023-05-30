В Донской публичной библиотеке Ростова выставят digital-работы художников

На фестивале художники не только представят свои работы, но и будут открыты для общения со зрителями. Фото: Оксана ЗУЙКО

В Ростове в ДГПБ будут выставлены digital-работы художников. Их продемонстрируют в рамках проведения фестиваля современного искусства «ДГПБ АРТ-2023». Об этом сообщается на сайте правительства области.

Библиотека станет одним большим выставочным пространством. В нем разместят почти 150 арт-объектов. Это – творения более чем 30 представителей изобразительного искусства из Ростовской области и Краснодарского края.

На фестивале художники не только представят свои работы, но и будут открыты для общения со зрителями. Последние станут участниками выставок, лекций, мастер-классов и перформансов.

Изюминкой фестивальной программы окажется инсталляция из digital-работ художников коллектива, который в прошлом году стал обладателем Международной премии «Культура онлайн».

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