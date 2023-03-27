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НовостиОбщество27 марта 2023 13:33

Ростовские художники собрали для батайского детского приюта более 52 тысяч рублей

С молотка в ростовской галерее ушло 23 картины
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Все работы были проданы на аукционе в одной из галерей города.

Все работы были проданы на аукционе в одной из галерей города.

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове сразу 23 местных художника написали картины в пользу детского дома в городе Батайске. На прошедших выходных все работы были проданы на аукционе в одной из галерей города. В пользу ребят, оставшихся без родителей, было выручено 52 400 рублей.

Первоначальная ставка аукциона была 500 рублей, но все предлагали гораздо больше. Так, самую дорогую картину продали за 11 тысяч рублей. Она принадлежит руке владельца самой галереи, в которой и проводились торги, Даниилу Скнарину.

Он рассказал корреспонденту «КП – Ростов-на-Дону», что все полученные в ходе аукциона деньги, будут потрачены на канцелярские принадлежности и книги для детей. Подобные акции устроители продаж проводят не в первый раз. Ранее ростовские художники организовали в батайском детском доме обучающие занятия по рисованию, живописи и другим искусствам.

Теперь перед добровольцами стоит задача закупить необходимые материалы, выбрать удобный для поездки день и торжественно вручить ребятам подарки.

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