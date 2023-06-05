Тысячи жителей Ростова приняли участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег»

В городе спортивный праздник проходит уже в седьмой раз Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону тысячи жителей приняли участие во всероссийском полумарафоне «ЗаБег». Спортивное мероприятие состоялось 4 июня. Горожане активно публикуют фото и видео с марафона в социальных сетях.

В городе «ЗаБег» проходит уже в седьмой раз. Каждый год тысячи горожан и гостей донской столицы пробегают многокилометровую дистанцию. Многие участвуют семьями и большими компаниями.

Отметим, что во время спортивного мероприятия в Ростове-на-Дону на некоторое время ограничили движение транспорта и сменили несколько маршрутов автобусов.

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