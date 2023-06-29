Новую меру поддержки для участников СВО утвердили на Дону

На Дону депутаты утвердили новую меру поддержки участникам СВО. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове прошло заседание донского парламента, на котором депутаты приняли изменения в областной закон о регулировании земельных отношений. Поправки расширяют меры поддержки участников специальной военной операции и их близких.

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Теперь военнослужащие, участвовавшие в СВО и удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами за заслуги, и семьи погибших бойцов обладают правом бесплатно однократно приобрести в собственность землю, находящуюся в муниципальной или государственной собственности.

– Предназначение этого участка военнослужащий или его семья определяют самостоятельно. Они могут приобрести его в собственность бесплатно для жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества – практически для любых нужд, – объяснил Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Землю предоставят в общую долевую собственность всем членам семьи бойца, участвовавшего в СВО, в равных долях.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

Ранее «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» сообщала, что также были внесены поправки в региональный закон о налогах.

Теперь, согласно новой версии закона, транспортным налогом смогут воспользоваться все участники специальной военной операции и члены их семей.

– Ранее эта льгота предоставлялась только мобилизованным гражданам и членам их семей. Губернатор совместно с тремя депутатами внес изменения. Что важно, освобождение от уплаты транспортного налога будет распространяться на налоговые периоды 2021, 2022 и 2023 годов. То есть налог не надо будет платить вплоть до 2024 года включительно, – объяснил суть нововведений Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко

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