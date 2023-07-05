Чтобы не было мучительно жарко: как пережить ростовское пекло, рассказала врач скорой помощи

Солнечный удар может произойти как вовремя пребывания под солнечными лучами, так и спустя 6-8 часов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За окном в Ростове +36 градусов. И, если для одних жара - просто временное явление, то для других - настоящий кошмар.

Как рассказала заведующая скорой медицинской помощью города Новочеркасска Олеся Дмитриева, есть люди, у которых наблюдается индивидуальная непереносимость солнца. И случаи необычной аллергии фиксируются все чаще.

- Аллергическая реакция на солнце и жару, так называемая тепловая крапивница - крайне неприятное состояние, - рассказала в эфире радио "КП-Ростов-на-Дону" на 89,8 FM специалист. - Оно проявляется тем, что при повышении температуры воздуха у больных краснеет и покрывается волдырями лицо, руки, шея, грудь, спина - то есть все открытые участки тела. Выглядит это, как множественные красные пятнышки, которые непереносимо зудят. Однако, попадая в прохладу и тень, через 20-30 минут эти симптомы проходят. Облегчить такое состояние помогает также прохладный душ. Если же зуд становится слишком сильным и продолжается длительное время, то можно принять и противоаллергенные препараты. Но в любом случае, правильнее будет обратиться к врачу, только он может поставить правильный диагноз.

"ЭКОНОМИТЬ СИЛЫ"

- Выдержать долгий период жаркой погоды очень трудно, - продолжает специалист. - Самая большая опасность заключается в тепловом перегревании. Симптомы такие: покраснение кожи, сухость слизистых, сильная жажда, а в дальнейшем - возможны потеря сознания, остановка сердца и дыхания.

Чтобы свести к минимуму последствия солнечного удара, носите, например, светлую, воздухопроницаемую одежду из хлопка. Обязателен - головной убор. Следует ограничить физические нагрузки, двигаться не спеша, экономить силы и, по возможности, как можно чаще находиться в тени.

А еще - воздерживаться от алкогольных напитков и употреблять больше жидкости, желательно не газированной. Кстати, здесь тоже нужен режим потому, что неограниченное и беспорядочное питье не только не утоляет жажду, но и перегружает сердце.

СПАСТИ ЖИЗНЬ

- Солнечный удар может произойти как во время пребывания под солнечными лучами, так и спустя 6-8 часов, - предупреждает врач. - Он проявляется также, как и тепловой удар. Обязательно в таких случаях нужно уметь оказать пострадавшему первую помощь: это может спасти жизнь.

Перво-наперво необходимо уложить человека на спину, освободить его от одежды, обеспечить полный покой и достаточный доступ свежего воздуха. Если пострадавший в сознании, то дать ему выпить прохладной воды, лучше слегка подсоленной.

Далее - смочить голову холодной водой или положить на нее холодное влажное полотенце. В тяжелых случаях можно обернуть простыней, смоченной в прохладной воде либо просто обильно полить водой. Кроме того, в паховую, подколенную и подмышечные области необходимо положить лед или бутылки с холодной водой.

Если же есть признаки нарушения дыхания или потери сознания, то здесь уже обязательно нужно вызывать скорую помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жару сменят дожди: когда ждать похолодания, рассказал ростовский климатолог

Климатолог спрогнозировал, что скоро в Ростовскую область вернутся затяжные ливни (подробности)