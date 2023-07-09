Сутками ползла с кашей для снайперов: 100-летний ветеран из Ростовской области вспоминает войну и помнит частушки

Анна Николаевна много раз рисковала жизнью, чтобы просто накормить бойцов. Фото: Личный архив героя публикации

10 июля Анна Крюкова из Ростовской области встретит свой вековой юбилей. Несмотря на состояние здоровья, сегодня Анна Николаевна продолжает радоваться солнцу, выезжая во двор пусть и в инвалидной коляске. А еще вспоминает свою молодость и поет родным частушки.

Дочка ветерана Великой Отечественной Галина Константиновна поделилась мамиными воспоминаниями о самых страшных днях на фронте и о том, как ей пришлось отстраивать мирную жизнь.

Теперь для ветерана проводят парады у дома. Фото: администрация Октябрьского района

САМЫЙ СТРАШНЫЙ ДЕНЬ НА ВОЙНЕ

Анна Крюкова родилась в селе Клюквенное Челябинской области и была самой старшей среди четырех детей. Когда ей было семь лет, семья переехала в Татарск Новосибирской области. В 1941 году отца Николая Григорьевича призвали на фронт, он служил танкистом.

Аня в это время поступила на курсы поваров, а ее сестра Шура — училась на медсестру. В 42-м сестры добровольцами отправились на фронт и еще на подступах случился самый страшный день на войне в памяти Анны Николаевны.

- Мама рассказывала, что помнит его как сейчас: ехали в теплушке, им приказали не разуваться и не раздеваться, двери не прикрывать. И, когда эшелон разбомбили, 23 девушки погибли. Те, кто выжил — выпрыгивали из вагонов, - вспоминает рассказ Анны Николаевны дочь. - А на дворе осень, вокруг — сплошные болота. Они - голодные-холодные. Пытались перебежками добраться до своих. Только наведут переправу — в нее противник снаряды пускает. Ночью наши снова строят. Еще несколько человек перебежали, а остальные ждали — по камышам прятались. Так просидели трое суток, пока их не вызволили.

ПОЛЗКОМ НЕСЛИ ВОДУ И КАШУ СНАЙПЕРАМ

Анна попала на Северо-Западный фронт. Как одна из трех поваров готовила нашим бойцам по белорусским деревням.

- Рассказывала, что от деревень только трубы торчали — все было разрушено и ни одного человека. А как только их кухня задымила — откуда ни возьмись ребятишки повыскакивали. Говорила: «У нас после боя было несколько человек убито. Я поплачу о них, а потом порции их попрячу, да детям выдам». Так ее за это чуть под суд не отдали. Но дети написали письмо командиру воинской части: благодарили, что не дала умереть голодной смертью.

Старшим из трех поваров был Кузьмич, который девчонок оберегал, тяжести им таскать не разрешал, а звал помогать солдат. Да только, пока девчата ушли в лес за щавелем для супа, остался у котла, в который и угодил вражеский снаряд. Не стало Кузьмича... Жалеть молодых поваров-девчонок стало некому.

- Зимой, когда сутками снайпер мог лежать голодный, надевали маскировочные халаты и ползком тащили им воду и кашу, - продолжает дочь ветерана. - Если обстрел начался, то и день, и ночь могли лежать под дождем, в снегу. С тех пор мама рассказывала, что у нее остались коленки «навыворот» - болели, всю жизнь лечили.

НА СЕСТРУ ПРИШЛА ПОХОРОНКА

Победу старший сержант встретила в Кенигсберге.

- Рассказывала, что все стреляли на радостях. Девчата-повара тоже вышли погулять, но ненадолго. Фашисты еще прятались в городе, нет-нет, а из-за угла кого-то из советских солдат убивали. Когда домой поехала, тогда облегчение и почувствовала.

Демобилизовалась только ближе к осени. Повара попросили остаться заведующей клубом.

- А там надо было еще и пленных учить петь. «Привели их лощеных, в кожаных плащах. Я как на них поглядела — сразу написала заявление и уехала», - рассказывала фронтовик дочери. - После 12 суток ехала домой в Новосибирскую область. И все это время не знала, что в этом же поезде из Берлина ехала ее сестра, тетя Саша. Но вся семья думала, что она погибла — на нее пришла похоронка.

А дело было так. На станции Татарск мама голодная, измученная дорогой, звонит в лесничество, где папа работал: «Я приехала, пришлите за мной повозку». Тут тетя Саша мамин голос узнала: «Анька, это ты что ли?!» Так дедушка, который вернулся домой сразу после Победы, привез жене сразу двух дочек.

Тетя Саша тогда рассказывала: «Нас противник взял в плен на передовой, когда я делала раненому капитану перевязку. Посадили в сарай. А этот капитан сделал подкоп так, что ночью мы сбежали. Нужно было переплыть реку, а я плавать не умею вообще. Он сказал держаться за плечи, и перетащил на тот берег». Так раненый капитан тетю Сашу и спас.

УПАЛА И НАШЛА МУЖА

После войны Анна Николаевна работала поваром. И в первую же зиму встретила свою любовь - Константина Сарапионовича, который войну прошел танкистом.

- Мама любила кататься на лыжах, вот и поехала. Упала, а коленки-то опухшие — встать не может. Тут папа из окна выглянул: не мог понять, с кем беда случилась, но побежал помогать. Вытащил, домой принес. А тут его мама пришла. Так и подружились, 4 мая 1946-го года расписались, а через год родилась я, - продолжает Галина Константиновна.

Всего у Анны Николаевны и Константина Сарапионовича - четверо детей, 11 внуков, 15 правнуков и уже шестеро праправнуков. Золотую свадьбу отмечали в Новочеркасске.

- В 80 лет не стало папы, он после того как горел в танке, всю жизнь лечил лицо, - вздыхает дочь.

САМОЕ ГЛАВНОЕ — ЧЕСТНОСТЬ

Анна Николаевна и сегодня на радость детям и внукам в здравом уме. Разве что слышит плохо. Передвигаться ей тяжело — ночи в снегу с кашей для снайпера сказываются: иногда на коляске выкатят на улицу, но все больше лежит и вспоминает деревенские частушки.

- Она столько песен знает! Ее мама всю жизнь пела песни — и русские народные, и казачьи, и частушки. Рассказывала нам, как им, детворе, было интересно. Их вечером отправляли спать в другую комнату. Там шторки опущены, а они в щелочку глядят, как родители поют, да пляшут. Даже шутили в семье, что после свадьбы они всю ноченьку пропели на сеновале.

Главное, чему учила мама детей и внуков, - это стопроцентная честность.

- Было такое, что всем участникам войны еще при Советском Союзе машины и квартиры давали, - говорит дочка. - Я пришла к родителям и говорю: съездите, напишите заявление. Мама ответила: «Зачем? Мы с папой всю жизнь работали сами, и нам чужого не надо». Только когда уже папы не стало, а маме было тяжело передвигаться, получили квартиру, потому что в их доме не было воды. Честность у мамы - всегда в первую очередь. Так и живем, и детей своих учим тому, что мама говорит.

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