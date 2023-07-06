Ростовчанин может сесть на два года за то, что поймал селедку к ужину возле Зеленого острова

Ростовчанин днем вышел на понтонный мост и стал ловить селедку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ростова попал на крючок правоохранителей после того, как решил порыбачить в районе Зеленого острова.

- На ужин себе хотел наловить, - признался мужчина полицейским. А теперь ему светит реальный срок - ближайшие два года он может провести за решеткой. Как оказалось, дело было еще в апреле. Ростовчанин днем вышел на понтонный мост, что ведет от 29-й линии и улицы Береговой через протоку на Зеленый остров, и стал ловить донскую селедку. Клев был удачный: в садке рыболова-любителя оказались 26 штук донских сельдей.

Но тут к рыбаку подошли сотрудники полиции. Они сообщили ростовчанину, что он нарушает закон. Во-первых, ловит рыбу на миграционных путях к местам нереста, в период, когда действуют связанные с этим ограничения. А во-вторых, пользуется незаконным орудием лова, состоящим из лески с 19-ю рыболовными крючками, двух карабинов, резинки и деревянного держателя.

В итоге, незаконный улов у него изъяли. И составили протокол.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено на миграционных путях к местам нереста», - рассказала старший помощник прокурора Пролетарского района Ростова Екатерина Гребенникова. - Возбуждение уголовного дела было признано законным и обоснованным. Оно уже направлено в суд, который и решит судьбу рыбака. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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