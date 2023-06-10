В Ростовской области подвели итогах операции Путина. Фото: Предоставлено героем публикации

В Ростовской области подвели итогах операции Путина. О том, сколько браконьеров поймали за это время и какой ущерб был нанесен, в эфире радио "Комсомольская правда-Ростов" на 89,8 FM рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны Азово-Черноморского управления Росрыболовства Игорь Пшеничный.

ПУТИНА-НА-ДОНУ

- В ходе мероприятий было выявлено 1153 правонарушения в области рыболовства, - начал разговор Игорь Александрович. - В общей сложности, было изъято более 12 тысяч орудий лова, 140 транспортных средств и более свыше шести тонн рыбы. В правоохранительные органы передали 130 материалов дел, которые содержали признаки преступления статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов (браконьерство)". Так например, совсем недавно, 24 мая, в Таганрогском заливе поймали браконьеров, которые только за один раз поставили более двух километров сетей и запрещенных снастей, крючков на которых было более 900 штук. Повторюсь это только один (!) рейд. А за время проведения операции их состоялось более трехсот.

ЗАПРЕТЫ СНЯТЫ

- С 1 июня закончились ограничения на использование маломерных судов на рыбалке, за исключением двух территорий, - продолжает специалист, - это донское запретное пространство - от хутора Рогожкин до устья реки Дон, а также верхний и нижний бьеф Цимлянской ГЭС. Что же касается и остальных запретов - все они сняты. Можно рыбалить на Веселовском водохранилище, в том числе в балках Сагова, Жидкова, Большая Садковка, Грекова. Снова можно ловить рыбу в притоках реки Северский Донец - это реки Кундрючья, Быстрая, Калитва. Нет запретов на ловлю в реки Аксай с впадающими в нее притоками – это Тузлов, Грушевка, ерик Караич, реки Черкасская и Койсуг. Что касается Цимлянского водохранилища, то там сняты запреты от плотины Цимлянской ГЭС до станции Ложки - здесь можно было рыбалить только с берега, а теперь можно и с лодки.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

- Хочется отметить, что ограничена пока добыча рыбца до 15 июня, - говорит Игорь Пшеничный, - До 14 июня нельзя ловить раков. И напоминаю, если рыбак случайно вылавливает какую-то запрещенную к добыче рыбу, например, шемаю, стерлядь или судак (их вылов запрещен круглогодично, - прим. авт.), то необходимо сразу же с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния выпускать обратно в реку. Также необходимо соблюдать суточную норму вылова. Она составляет сейчас пять килограммов на одного человека. Здесь исключение карась - его можно вылавливать до 10 кг. Причем если вам на удочку попалась крупная рыба, килограмм 30 или 50, ее вылов не является нарушением. Но на этом стоит остановиться, потому что дальнейшая рыбалка будет уже превышением нормы.

В конце разговора эксперт напомнил о том, что не следует забывать и о границах водоохраной зоны:

- Например, к Дону на автомобиле можно подъезжать только за 200 метров, далее нужно оставлять автомобиль и двигать к месту рыбалки пешком. Для каждой реки свои нормативы и зависят он от длины самой реки. Так водоохранная зона варьируется на 50, 100 и 200 метров.

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