Когда конфликта можно было избежать: о спонтанных преступлениях, самообороне и заказных убийствах, рассказал прокурор

На Дону убийства раскрываются практически все и сразу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Существуют ли универсальные советы о том, как не стать жертвой преступления? Каков алгоритм действий, если без вести пропал близкий человек? И бывает ли искренним раскаяние убийц в суде?

Об этом и многом другом в программе «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» на 89,8 FM мы поговорили с прокурором отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ по РО Прокуратуры Ростовской области Александром Поповым.

Александр Попов стал гостем студии радио "КП". Фото: Кристина Круговых

КОНФЛИКТ + АЛКОГОЛЬ = БЕДА

- Александр Витальевич, каков процент раскрываемости тяжких преступлений в нашем регионе сегодня?

- Раскрываемость убийств в Ростовской области традиционно остается высокой и составляет почти сто процентов, а если быть точным - то 97,5%. Ход и результат расследования уголовных дел, по которым все же не удалось установить преступника, находятся на контроле в прокуратуре области. По ним проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Кстати, в нашем регионе показатель раскрываемости преступлений о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть человека, составляет 100 %. Такой показатель является результатом слаженного взаимодействия следственных органов и оперативных служб при координирующей роли прокурора.

- А если мы сейчас проанализируем с вами уголовные дела об убийствах, то какая тенденция сегодня? Каких больше - бытовых, заказных, умышленных, спонтанных...

- Анализ уголовных дел об особо тяжких преступлениях против личности, возбужденных в этом году, показал, что большая часть таких преступлений совершается спонтанно. В результате конфликта на бытовой почве, как правило, усугубленного употреблением спиртных напитков. Чаще всего, жертва и убийца знакомы друг с другом. Порой фигурантами преступлений являются родственники жертвы.

А вот заказные убийства в Ростовской области встречаются крайне редко. В этом году возбуждено одно такое уголовное дело и то по факту покушения на заказное убийство. То есть, убийство удалось предотвратить.

НЕЗНАКОМЕЦ ЗА РУЛЕМ - ВСЕГДА ОПАСНОСТЬ?

- А можем мы с вами сейчас дать какие-то универсальные советы, как не стать жертвой тяжкого преступления?

- Важно вести себя разумно. Например, садиться в машину к незнакомым людям в безлюдном месте и в ночное время вряд ли можно назвать осторожным поведением.

В настоящее время в производстве находится уголовное дело по факту убийства девушки в одной из лесопосадок. Установлено, что она не дождалась автобуса и села в автомобиль к незнакомым людям. В дальнейшем ее тело обнаружено на безлюдном участке местности. Совершение преступления в таком месте создало условия для сокрытия следов преступления, что существенно затруднило ход следствия.

Вообще, как я ранее уже упомянул, убийства совершаются спонтанно. Практически всегда убийству предшествует конфликт, который можно было бы избежать.

- Например...

- Приведу уголовное дело, по которому уже вынесен обвинительный приговор. Так, один из посетителей ночного заведения агрессивно отреагировал на замечание охранника, в результате чего между ними образовалась потасовка. После чего посетитель упал, ударившись головой об пол и потерял сознание, в которое так и не пришел. Как итог, спустя несколько часов он умер в больнице, а охранник по результатам расследования и рассмотрения уголовного дела в суде направлен отбывать наказание.

Поломаны не только их судьбы, но и их родных. Например, ребенка, жены и родителей погибшего, то же самое можно сказать и про охранника заведения. А ведь конфликта можно было избежать...

НАПАДЕНИЕ ИЛИ САМООБОРОНА?

- Очень часто бурные обсуждения вызывает тема необходимой самообороны. Здесь очень тонкая грань. Есть ли примеры, когда человеку было предъявлено обвинение в убийстве, а потом установили, что это была самооборона?

- Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы являются обстоятельствами, которые подлежат доказыванию. Об умысле лица говорит характер его действий. Например, когда преступник целенаправленно осуществляет выстрел в голову, говорить о том, что он не намеревался совершить убийство, не приходится.

Другая ситуация, когда ввиду конфликта один наносит другому телесные повреждения. И лишь через некоторое время потерпевший от полученных повреждений умирает. В данном случае действия виновного будут квалифицированы следователем как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В качестве примера приведу одно уголовное дело, по которому мужчина во время конфликта со знакомым нанес тому удары по голове и телу. После чего обвиняемый и главный свидетель - женщина, за которую заступился преступник, - продолжали пить дальше. Несколько суток потерпевший находился с ними, подавая признаки жизни. Но в итоге скончался. Так вот, имея реальную возможность лишить человека жизни преступник этого не сделал. Однако ввиду того, что нанесенные им телесные повреждения состоят в прямой причинной связи со смертью потерпевшего, его действия квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

- А были ли такие случаи, когда на стадии следствия уголовные дела прекращались, в связи с отсутствием в действиях лица состава преступления?

- Разумеется. Например, был конфликт во время которого один из дончан неожиданно взял нож и набросился на другого, нанося хаотичные удары и порезы. В результате суматохи защищавшийся вырвал нож и нанес им наотмашь один удар, от которого нападавший умер.

Уголовное дело было прекращено, поскольку в ходе следствия установлено, что действия защищавшего обусловлены необходимой обороной. Он убегал от нападавшего, на нем имелись множественные повреждения и порезы. Кроме того, потерпевший вызвал скорую медицинскую помощь и сам предпринял меры к ее оказанию. То есть подозреваемый действовал в соответствии с имеющейся обстановкой.

КАЮТСЯ, КОГДА УЖЕ ПОЗДНО

- Очень часто в последнее время мы видим объявления о том, что пропал человек. Каков алгоритм действий?

- С заявлением о происшествии, связанном с безвестным исчезновением гражданина, необходимо обращаться в полицию. Оперативным работником полиции сразу же выстраивается цепочка проверочных и розыскных мероприятий.

К слову, анализ поступающих заявлений показал, что большинство сведено к пропаже несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома, как правило, на фоне конфликта с родителями. Ребята, как правило, находятся в первые сутки с момента поступления заявки.

- Именно прокурорским работникам государство доверило миссию поддерживать гособвинение в суде...

- Прокурору действительно отведена важная роль, ведь именно он предоставляет доказательства суду, подтверждающие виновность преступника.

Прежде чем уголовное дело попадет в суд, оно поступает прокурору с обвинительным заключением, в 10-суточный срок оно проверяется на предмет соответствия проведенных следственных действий требованиям закона, доказанности вины, обоснованности предъявленного обвинения. В случае отсутствия нарушений закона, прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд, где уже начинается судебное следствие.

- Как часто сегодня искренне раскаиваются и сожалеют о своем поступке те, кто признан виновным в убийстве?

- Да, случаи, когда подсудимые раскаиваются в совершенном преступлении, нередки. Признание вины и содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступления признается судом смягчающим вину обстоятельством.

Но само по себе признание подсудимым вины не освобождает прокурора от предоставления доказательств. Обвинение лишь на признательных показаниях не выстраивается. Необходимо проверить в том числе не оговаривает ли себя обвиняемый. Чаще всего, конечно, обвиняемые не признают вину, выстраивают различные алиби и версии, которые проверяются в ходе следствия. Проводится множество судебных экспертиз.

Все это необходимо для того, чтобы установить фактические обстоятельства совершенного преступления. И на сегодняшний день органы предварительного следствия с этим успешно справляются.

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