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Общество7 июля 2023 6:00

Когда конфликта можно было избежать: о спонтанных преступлениях, самообороне и заказных убийствах, рассказал прокурор

Сколько на самом деле преступлений раскрывается в Ростовской области
Татьяна ЛЫСЕНКО
На Дону убийства раскрываются практически все и сразу.

На Дону убийства раскрываются практически все и сразу.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Существуют ли универсальные советы о том, как не стать жертвой преступления? Каков алгоритм действий, если без вести пропал близкий человек? И бывает ли искренним раскаяние убийц в суде?

Об этом и многом другом в программе «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда Ростов-на-Дону» на 89,8 FM мы поговорили с прокурором отдела управления по надзору за процессуальной деятельностью СУ СК РФ по РО Прокуратуры Ростовской области Александром Поповым.

Александр Попов стал гостем студии радио "КП".

Александр Попов стал гостем студии радио "КП".

Фото: Кристина Круговых

КОНФЛИКТ + АЛКОГОЛЬ = БЕДА

- Александр Витальевич, каков процент раскрываемости тяжких преступлений в нашем регионе сегодня?

- Раскрываемость убийств в Ростовской области традиционно остается высокой и составляет почти сто процентов, а если быть точным - то 97,5%. Ход и результат расследования уголовных дел, по которым все же не удалось установить преступника, находятся на контроле в прокуратуре области. По ним проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Кстати, в нашем регионе показатель раскрываемости преступлений о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть человека, составляет 100 %. Такой показатель является результатом слаженного взаимодействия следственных органов и оперативных служб при координирующей роли прокурора.

- А если мы сейчас проанализируем с вами уголовные дела об убийствах, то какая тенденция сегодня? Каких больше - бытовых, заказных, умышленных, спонтанных...

- Анализ уголовных дел об особо тяжких преступлениях против личности, возбужденных в этом году, показал, что большая часть таких преступлений совершается спонтанно. В результате конфликта на бытовой почве, как правило, усугубленного употреблением спиртных напитков. Чаще всего, жертва и убийца знакомы друг с другом. Порой фигурантами преступлений являются родственники жертвы.

А вот заказные убийства в Ростовской области встречаются крайне редко. В этом году возбуждено одно такое уголовное дело и то по факту покушения на заказное убийство. То есть, убийство удалось предотвратить.

НЕЗНАКОМЕЦ ЗА РУЛЕМ - ВСЕГДА ОПАСНОСТЬ?

- А можем мы с вами сейчас дать какие-то универсальные советы, как не стать жертвой тяжкого преступления?

- Важно вести себя разумно. Например, садиться в машину к незнакомым людям в безлюдном месте и в ночное время вряд ли можно назвать осторожным поведением.

В настоящее время в производстве находится уголовное дело по факту убийства девушки в одной из лесопосадок. Установлено, что она не дождалась автобуса и села в автомобиль к незнакомым людям. В дальнейшем ее тело обнаружено на безлюдном участке местности. Совершение преступления в таком месте создало условия для сокрытия следов преступления, что существенно затруднило ход следствия.

Вообще, как я ранее уже упомянул, убийства совершаются спонтанно. Практически всегда убийству предшествует конфликт, который можно было бы избежать.

- Например...

- Приведу уголовное дело, по которому уже вынесен обвинительный приговор. Так, один из посетителей ночного заведения агрессивно отреагировал на замечание охранника, в результате чего между ними образовалась потасовка. После чего посетитель упал, ударившись головой об пол и потерял сознание, в которое так и не пришел. Как итог, спустя несколько часов он умер в больнице, а охранник по результатам расследования и рассмотрения уголовного дела в суде направлен отбывать наказание.

Поломаны не только их судьбы, но и их родных. Например, ребенка, жены и родителей погибшего, то же самое можно сказать и про охранника заведения. А ведь конфликта можно было избежать...

НАПАДЕНИЕ ИЛИ САМООБОРОНА?

- Очень часто бурные обсуждения вызывает тема необходимой самообороны. Здесь очень тонкая грань. Есть ли примеры, когда человеку было предъявлено обвинение в убийстве, а потом установили, что это была самооборона?

- Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы являются обстоятельствами, которые подлежат доказыванию. Об умысле лица говорит характер его действий. Например, когда преступник целенаправленно осуществляет выстрел в голову, говорить о том, что он не намеревался совершить убийство, не приходится.

Другая ситуация, когда ввиду конфликта один наносит другому телесные повреждения. И лишь через некоторое время потерпевший от полученных повреждений умирает. В данном случае действия виновного будут квалифицированы следователем как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В качестве примера приведу одно уголовное дело, по которому мужчина во время конфликта со знакомым нанес тому удары по голове и телу. После чего обвиняемый и главный свидетель - женщина, за которую заступился преступник, - продолжали пить дальше. Несколько суток потерпевший находился с ними, подавая признаки жизни. Но в итоге скончался. Так вот, имея реальную возможность лишить человека жизни преступник этого не сделал. Однако ввиду того, что нанесенные им телесные повреждения состоят в прямой причинной связи со смертью потерпевшего, его действия квалифицированы как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

- А были ли такие случаи, когда на стадии следствия уголовные дела прекращались, в связи с отсутствием в действиях лица состава преступления?

- Разумеется. Например, был конфликт во время которого один из дончан неожиданно взял нож и набросился на другого, нанося хаотичные удары и порезы. В результате суматохи защищавшийся вырвал нож и нанес им наотмашь один удар, от которого нападавший умер.

Уголовное дело было прекращено, поскольку в ходе следствия установлено, что действия защищавшего обусловлены необходимой обороной. Он убегал от нападавшего, на нем имелись множественные повреждения и порезы. Кроме того, потерпевший вызвал скорую медицинскую помощь и сам предпринял меры к ее оказанию. То есть подозреваемый действовал в соответствии с имеющейся обстановкой.

КАЮТСЯ, КОГДА УЖЕ ПОЗДНО

- Очень часто в последнее время мы видим объявления о том, что пропал человек. Каков алгоритм действий?

- С заявлением о происшествии, связанном с безвестным исчезновением гражданина, необходимо обращаться в полицию. Оперативным работником полиции сразу же выстраивается цепочка проверочных и розыскных мероприятий.

К слову, анализ поступающих заявлений показал, что большинство сведено к пропаже несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома, как правило, на фоне конфликта с родителями. Ребята, как правило, находятся в первые сутки с момента поступления заявки.

- Именно прокурорским работникам государство доверило миссию поддерживать гособвинение в суде...

- Прокурору действительно отведена важная роль, ведь именно он предоставляет доказательства суду, подтверждающие виновность преступника.

Прежде чем уголовное дело попадет в суд, оно поступает прокурору с обвинительным заключением, в 10-суточный срок оно проверяется на предмет соответствия проведенных следственных действий требованиям закона, доказанности вины, обоснованности предъявленного обвинения. В случае отсутствия нарушений закона, прокурор утверждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд, где уже начинается судебное следствие.

- Как часто сегодня искренне раскаиваются и сожалеют о своем поступке те, кто признан виновным в убийстве?

- Да, случаи, когда подсудимые раскаиваются в совершенном преступлении, нередки. Признание вины и содействие органам предварительного следствия в раскрытии и расследовании преступления признается судом смягчающим вину обстоятельством.

Но само по себе признание подсудимым вины не освобождает прокурора от предоставления доказательств. Обвинение лишь на признательных показаниях не выстраивается. Необходимо проверить в том числе не оговаривает ли себя обвиняемый. Чаще всего, конечно, обвиняемые не признают вину, выстраивают различные алиби и версии, которые проверяются в ходе следствия. Проводится множество судебных экспертиз.

Все это необходимо для того, чтобы установить фактические обстоятельства совершенного преступления. И на сегодняшний день органы предварительного следствия с этим успешно справляются.

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