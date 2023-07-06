Галерея под открытым небом: какие легенды Ростова зашифрованы в новых муралах в центре города

Фестиваль "Про Любовь" к родному городу подарил донской столице десять муралов, посвященных легендам Ростова. Фото: телеграм-канал prolubov_rnd

С каждым летом южный Ростов становится все ярче. Стены старых и новых домов после очередного фестиваля уличного искусства преображаются многометровыми картинами.

Так, в первый месяц лета вдохновленные южной столицей художники со всей страны во время фестиваля «Про Любовь» подарили городу десять муралов, в которых поведали об известных легендах, связанных с ним. Рассказываем о самых интересных из них.

«О САМОМ КРУПНОМ ОГРАБЛЕНИИ»

По той самой легенде неизвестные на рождественские праздники решили ограбить контору Госбанка и разработали план. Выкупили булочную на углу, чтобы совершить подкоп оттуда, и принялись за работу.

Документальных свидетельств этой истории нет, есть только упоминания в художественной литературе. Так, по схожему сценарию прошло ограбление первого общества взаимного кредита в 1918 году. Оно находилось в здании на пересечении нынешних переулка Семашко и улицы Серафимовича. В историю города оно вошло как самое крупное ограбление за всю историю.

Грабители прорыли под землей лаз длиной 36 метров из подвала дома напротив, просверлили бетонную стену, разрезали стальную с помощью газовой горелки и пробрались, в так называемую, комнату-сейф. По легенде, все содержимое вынесли через лаз. Ущерб составил десятки миллионов полновесных николаевских золотых рублей. Ни украденного, ни преступников следствие так и не нашло.

По другой версии, воришки делали подкоп вдоль водопроводного коллектора день и ночь, но уже на подступах к хранилищу случился обвал - часть коллектора осыпалась. Охрана сбежалась на шум, вызвала полицейских, а несостоявшиеся воры успели скрыться.

- Пришлось пересмотреть кучу фотографий криминальной хроники тех времен, - рассказал автор Евгений Gager. - Так и родился образ.

Где: на улице Серафимовича, 27.

Автор: Евгений Gager.

«Легенда о самом крупном ограблении» на Серафимовича, 27. Автор - Евгений Gager. Фото: телеграм-канал prolubov_rnd

«ФЕДОР ШАЛЯПИН НА ГАСТРОЛЯХ»

Федор Иванович Шаляпин приезжал на гастроли в Ростов не раз, в последний раз — в мае 1915-го. Точно о времени прибытия звезды в тот приезд известно не было. Но уже к десяти вечера 1 мая, когда должен был приехать поезд, на вокзале в Ростове собралась целая толпа. И люди дождались даже сильно опоздавший состав, который пришел в час ночи.

Еще два дня Шаляпина с восторгом принимали в Ростовском музыкальном училище Императорского русского музыкального общества, а у себя дома - известный скрипач Николай Константинович Авьерино, который был давно знаком и дружен с Федором Ивановичем.

Уже 4 мая в Машонкинском театре, рассчитанном на 1500 мест, зрители заполнили даже все входы и выходы — каждый метр свободного пространства, чтобы увидеть и послушать оперную суперзвезду.

Где: на улице Московской, 28.

Автор: Роман Мураткин.

«Ф.И. Шаляпин на гастролях» на Московской, 28, изобразил Роман Мураткин. Фото: телеграм-канал prolubov_rnd

«КЛАД СУРБ-ХАЧА»

Легенда о том, что под старинным монастырем Сурб-Хач хранятся несметные сокровища, не давала покоя искателям кладов. По одной из версий, драгоценности в 1920 году спрятали от конников армии Думенко. Темной ночью сундуки схоронили в известняковых пещерах под монастырским холмом. А тайну клада знали лишь несколько богатых нахичеванцев и два старых монаха. Но и те никому ее не передали — все погибли.

Уже во время Великой Отечественной взрывы разворотили холм, обнажив старые сундуки. Бойцы из комендантской роты взяли место под охрану. Но тут вновь налетели немецкие самолеты «юнкерсы» – охранники погибли, а раскоп засыпало.

На современном мурале в центре Ростова — воображаемая удачливая девушка, которая и нашла тот самый клад.

Где: на улице Пушкинской, 38.

Автор: Ксения Kokel.

«Клад Сурб-Хача» на Пушкинской, 38, написала Ксения Kokel. Фото: телеграм-канал prolubov_rnd

«ОСТРОВ ЛЕШИХ»

В городском фольклоре Ростова-на-Дону жива легенда о Зеленом острове как о «дурном месте» и некой аномальной зоне. Почитатели дьявола, лешие и ожившие мертвецы — кого тут только не видели современники, начиная с 19 века!

По мнению уфологов, здесь не раз бывали пришельцы и даже организовали свою школу. Есть миф, что НЛО разбилась над островом перед Великой Отечественной войной, и именно поэтому его так рьяно защищали наши войска — спасали летающую тарелку.

Где: на улице Московской, 7.

Автор: Александра Alshey.

«Остров леших» на Московской, 7, кисти Александры Alshey. Фото: телеграм-канал prolubov_rnd

«ВЕРА В УДАЧУ»

- В Ростов пришло знойное лето, а это значит, что сезон скачек на нашем прекрасном ипподроме открыт! - рассказывал в своих заметках начала ХХ века репортер газеты «Южный Телеграфъ» Михаил Станичный-Степной. - Скажем честно: мало кто сюда заявляется, только чтоб полюбоваться бегами, наш люд хочет заработать, охоч он до легких денег.

Он же привел и любопытнейшую зарисовку:

- Рассказали мне на днях презабавную историю на эту тему. Жаловался как-то один саврас другому: «Вообрази, пригласил я в кабак жокея и мальчика из конюшни. Ели-ели, коньяк с медовухой пили, и вдруг заявляют:

- Государь, есть только один способ выиграть на скачках.

– Какой?

– Не играть вовсе…».

Где: на улице Максима Горького, 57.

Автор: Максим Msidos.

«Вера в удачу» на М. Горького, 57, написал Максим Msidos. Фото: телеграм-канал prolubov_rnd

«ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ»

В начале прошлого столетия газетчики называли научной сенсацией использование ключевой воды, которая бьет из-под земли на знаменитых Парамоновских складах.

- Двадцатый век наступил в Ростове раньше, чем в остальном мире, - удивлял современников тот же Михаил Станичный-Степной со страниц газет. - Крупный промышленник Елпидифор Парамонов, который ранее прикупил себе несколько шахт и торговал углем, теперь развернул большую торговлю зерном и другими съестными товарами с иностранными землями. Чтобы хранить все это перед отправкой за рубеж, купец построил вереницу складов прямо у речного порта.

Руководил стройкой видный архитектор Эрнст фон Шульман, который вместе с инженером Якуниным создал невиданное. Они умудрились использовать в постройке ключевую воду, которая бьет здесь из-под земли. Из-за этого в складах и зимой, и летом не холодно и не жарко — то, что нужно для хранения продуктов. Чудеса техники да и только!

Где: улица Социалистическая, 95.

Автор: EffectGraff.

«Обгоняя время» Социалистическая, 95, в исполнении EffectGraff. Фото: телеграм-канал prolubov_rnd

НА ЗАМЕТКУ

Что и где еще посмотреть

- «В тишине» на ул. Станиславского, 35. Автор - Вадим Mezzo.

- «Жизнь продолжается» на ул. Красноармейской, 20 А, написал Георгий Gooze.

- «Момент» на ул. Шаумяна, 63. Художник - Александр Dyoma.

- «Марио» на ул. Темерницкой, 62. Изобразил T.P. Crew.

КСТАТИ

Любовь к донской столице даже вышла за пределы города — в хутор Красильников, где заброшенные постройки ожили под их кистью. А в июле Ростов ждет очередной арт-бум — уже третий фестиваль уличного искусства «Ничего страшного». И на этот раз он будет посвящен русским сказкам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону в рамках фестиваля дома украсили 10 новых муралов

Художники изобразили на стенах рисунки площадью около 100 квадратных метров (подробнее)