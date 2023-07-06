Почему подешевели продукты в Ростовской области, рассказал эксперт Торгово-промышленной палаты

В Ростовской области за год подешевели многие продукты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за год подешевели многие продукты. С чем связана такая приятная новость в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM рассказал советник президента Торгово-промышленной палаты Ростовской области по вопросам агропромышленного комплекса Юрий Корнюш.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО, А ЧТО ПОДОРОЖАЛО

Так, по информации Ростовстата, на начало июля, в среднем, килограмм гречки обойдется в 68 рублей. Годом ранее за него приходилось платить 130 рублей.

Также подешевели и яблоки - на 21 рубль, сейчас их средняя цена - 98 рублей. Масло подсолнечное понизилось в цене на 19 рублей и теперь стоит 119 рублей. За килограмм картофеля придется заплатить 45 рублей, когда годом ранее она была по 52рэ. Даже мука теперь подешевела почти на 7 рублей, и теперь стоит 43 рубля.

Больше всего подорожала баранина. В этом году за килограмм придется отдать 541 рубль, что на 46 рублей дороже чем было год назад. Мороженая рыба прибавила в цене 17 рублей и теперь стоит 223 рубля. Куры и лук стали дороже на 16 и 15 рублей соответственно.

ОБЪЕМ РАСТЕТ – ЦЕНА ПАДАЕТ

- Давайте возьмем за основу два «народных» продукта, которые идут в употребление довольно часто это гречка и растительное масло, - объясняет специалист. - И вот о чем идет речь. Итоговая цена всегда идет от объема. Так вот за 2022 год Россия собрала 1 млн 222 тысячи тонн гречки. Мы идем с плюсом и довольно приличным, потому что на всех жителей нашей страны в год уходит около одного миллиона тонн гречки. И, естественно, что согласно таким объемам и цена понизилась. Я не удивлюсь, если цена на гречку продолжит снижаться.

Та же ситуация и с подсолнечным маслом. Только в нашем регионе было собрано в прошлом году 1 млн 844 тысячи тонн подсолнечника. Это при том, что средняя урожайность у нас 1,1 млн тонн. Опять же значительное превышение по объемам сбора подсолнечника по сравнению с прошлым годом. А по стране объем увеличен на 44%. Соответственно выросла и выработка подсолнечного масла – на 14%. А большинство заводов по переработке подсолнечника находятся на юге, у нас перерабатывается почти 80% от всего объема. Отсюда и снижение цены.

ЦЕНЫ ПРОДОЛЖАТ ПАДАТЬ

- То же самое происходит и с другими продуктами, - продолжает Юрий Владимирович. - Где есть существенный рост объема производства, там и идет снижение цены. Я думаю, эта положительная тенденция сохранится.

Нет оснований полагать, что цена на перечисленные Ростовстатом продукты будет повышаться. Снижение есть. И у меня есть все основания предполагать, что удешевление продуктов продолжится. Есть объем – есть потребление – есть реализация – есть стабилизация цен.

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