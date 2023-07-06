От 180 тысяч рублей за ребенка: как в Ростовской области похищали детей под видом опеки и продавали цыганам

Мальчиков забирали из многодетных семей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области завершилось расследование дела о похищении и продаже детей. Женщина и двое мужчин забирали малышей из приемных детей, а потом за отдельный прайс отдавали их в другие семьи.

«КП-Ростов-на-Дону» выяснила, как подозреваемые провернули циничный «бизнес» и зачем это нужно было их покупателям.

РОСЛИ ШЕСТЬ ДОЧЕК, ХОТЕЛИ СЫНА

По данным источника, в группу входили жители Шахт Александр и Татьяна, а также уроженец Воронежской области Владимир (все имена изменены — прим.ред.) «Клиентов» искал Александр. Мужчина предлагал услуги цыганским таборам, среди которых у него было немало знакомых. В итоге, с ним связались три обеспеченные семьи — все они по разным причинам хотели сына.

Предварительно, двое супругов решились на сделку, потому что не могли иметь детей. В другой семье уже росли шесть девочек, но родители хотели наследника. Еще одна пара воспитывала и сына, и дочь. Для чего им понадобился третий ребенок, да еще и обязательно мальчик, неизвестно.

Цены за услуги сильно варьировались. Так, в одном случае дельцы запросили 800 тысяч рублей, в другом — 320, а в третьем — всего 180. Позже ни один из троих так и не смог объяснить, как складывалась стоимость в каждом случае. Судя по всему, брали столько, сколько могли предложить покупатели.

ПОЧЕМУ ИМ ВЕРИЛИ?

Сами же похищения произошли в 2021 году. Мальчиков подозреваемые забрали из двух многодетных семей в трудном положении. Выбор пал на тех, кого знала Татьяна.

Женщина оказывала риелторские услуги и когда-то помогла этим людям купить жилье за материнский капитал. Возможно, этот факт и заставляли женщин слепо верить преступникам.

— Они говорили, что изымают детей из-за ненадлежащих условий. После этого якобы собирались передавать их в органы опеки и попечительства. Матери отдавали детей. Подписывали документы. Поверили, возможно, потому что знали Татьяну с хорошей стороны, — говорит источник.

Подозреваемых задержали весной 2022 года. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

Из одной семьи троица забрала десятимесячного младенца. Кроху привезли в Шахты, где его уже ждали родители с готовым свидетельством о рождении (правоохранителям еще предстоит выяснить, откуда и оно, - прим.авт.).

А у другой женщины они отобрали сразу двоих — трехлетнего и шестилетнего мальчиков. Детей отвезли на машине в разные регионы — каждого отдали в «свою» семью. В пути злоумышленников ни разу не останавливали.

ГРОЗИТ ДО ДЕСЯТИ ЛЕТ

В прошлом году о преступлениях стало известно правоохранительным органам. Одна из матерей спустя время, когда не смогла найти своего ребенка в госучреждении, обратилась в полицию. Личности подозреваемых быстро установили. Они же и рассказали, где находятся похищенные и проданные мальчики. Детей вернули родным.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц» и «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего».

В настоящее время по делу уже вынесено обвинительное заключение. Материалы направлены в суд. Там и предстоит разобраться во всех нюансах этого дела, а также определить виновных.

Известно, что пока двое задержанных находятся в СИЗО, один — под домашним арестом. Им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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