Говорили, что отдадут опеке: перед судом предстанут жители Ростовской области, которые похищали детей и продавали цыганам

Подозреваемых задержали в 2022 году. Фото: СК СКР по Ростовской области.

Завершилось расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ростовской области. Следователи считают, что мужчины похитили троих детей и продали их семьям из других регионов.

Напомним, один из громких случаев произошел в поселке в Красносулинском районе в декабре 2021 года. Как рассказывала «Комсомолка», мужчины пришли домой к матери четверых детей. Они заявили, что пришли из опеки, и под видом "служебной необходимости" забрали десятимесячного малыша. Спустя полгода ребенка так и не вернули — мать обратилась в полицию.

Позже правоохранители задержали четырех человек, в том числе двух жителей Шахт. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Похищение человека, совершенное группой лиц» и «Купля-продажа человека, совершенная в отношении несовершеннолетнего». Выяснилось, что на их счету — еще одно похищение. В том же году они забрали мальчиков трех и шести лет у другой многодетной матери из того же района.

Во время расследования оказалось, что мужчины специально выбирали семьи в трудном материальном положении. Они говорили несчастным матерям, что изымают и передают детей опеке из-за ненадлежащих условий. После — заставляли подписать все документы. Одна из обвиняемых находилась с ними в доверительных отношениях и могла уговорить на это женщин.

После детей продавали в цыганские семьи из других регионов. Так десятимесячного малыша увезли в Свердловскую область, других — в Самарскую и Ульяновскую. Правоохранители установили местоположение похищенных детей и вернули родителям.

В настоящее время двое обвиняемых находятся по стражей, еще один — под домашним арестом.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — прокомментировали в донском управлении следственного комитета.

В ведомстве отметили, что покупателей тоже собираются привлечь к ответственности. Сейчас в отношении троих человек расследуется дело по статье «Торговля людьми».

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