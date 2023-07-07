«Сережу будет помнить весь город»: в честь героя СВО назвали сквер в Ростовской области

Сергей старался не волновать близких. Мама узнавала, в каких он горячих точках был только после командировок. Фото: из архива семьи

В Шахтах Ростовской области на улице Кислородной появился сквер имени Сергея Позднякова — бойца, погибшего во время выполнения боевой задачи в ходе специальной военной операции.

20 лет он отдал воинской службе в составе 22-й Отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС РФ. Ветеран боевых действий в Чечне, участник военной операции в Сирии, с первых дней участвовал и в спецоперации. В марте прошлого года Сергея Владимировича не стало...

В родных Шахтах теперь открыт сквер имени Сергея Позднякова. Полотно с памятного камня сняли супруга и мама. Фото: из архива семьи

«МОЯ ДЕСАНТУРА!»

Мама Галина Ивановна с гордостью рассказывает, что воспитала четверых орлов, и Сергей был самым старшим.

- Когда росли, папа им всегда говорил «Моя десантура!», - с улыбкой вспоминает мама. - Отец умер, когда Сереже настала пора идти в армию. Сын пришел в военкомат и сказал: «Буду служить только в спецназе!». Глядя на старшего брата, третий сын, Николай, окончил Рязанское высшее военное командное училище связи, и младший сынок тоже отдал долг Родине.

Сергей побывал в самых горячих точках. Фото: из архива семьи.

Сергей же был призван на срочную службу в 2001 году после колледжа. Он уже тогда рвался в горячие точки. Попал в 22-ю отдельную гвардейскую бригаду специального назначения.

- Я плакала на присяге, когда сказали, что ребята поедут в Чечню, - рассказывает Галина Ивановна. - Спустя нескольких месяцев срочной службы он отправился туда, а после - подписал контракт. Я предлагала устроиться на гражданке, но сын уже прикипел к своей 22-й бригаде.

Сергей со школы был влюблен в Марину, а после Чечни предложил создать семью. У них выросли две красавицы-девчонки. Фото: из архива семьи

СВОЮ ЛЮБОВЬ ЖДАЛ СО ШКОЛЫ

Вернувшись из Чечни, Сергей взял на себя все заботы о семье.

- Когда муж умер, он стал главой семьи. С армии пришел, всех братьев одел-обул.И телевизор купил, и центр музыкальный, - продолжает мама. - Он был добрым и заботливым, оберегал нас, поддерживал. Всегда что-то привезет, поможет. Только всегда молча уезжал в командировки — жалел, чтобы я не переживала. Например, в Сирию три раза улетал. Я узнавала только, когда он возвращался и звал в гости: «Мамочка, приходи на шашлыки».

Еще юношей Сергей решил быть десантником. Фото: из архива семьи

Уже после Чечни Сергей осмелился подойти и к своей первой любви, о которой мечтал еще со школы — Марине.

- Я тогда уже была в разводе, - говорит супруга Марина. - Сережа принял нас со старшей дочкой, окружил заботой и любовью. Конечно, было тревожно выходить замуж за военного — из тех 22 лет, которые мы прожили вместе, примерно восемь-девять он провел в командировках. Но на него всегда можно было положиться. Кстати, обе дочки пошли характером в Сергея.

Когда отца не стало, младшая дочка вмиг повзрослела, заметила мама. Фото: из архива семьи

«КАК БУДТО ЧТО-ТО ЧУВСТВОВАЛ»

В 2021-м Сергей Поздняков уже имел право выйти на пенсию, но остался в строю. Мужчина продлил контракт до 2023 года.

- В прошлом году у него был день рождения, 41 год. Это было 25 января. А 27-го числа он поехал на учения. Всегда в командировку отправлялся на позитиве, а в этот раз не хотел уезжать. Как будто что-то чувствовал, - вспоминает Марина.

14 марта при освобождении Запорожской области в ангар, где находился старший прапорщик Поздняков с сослуживцами, прилетел снаряд. На следующее утро страшную весть супруге сообщили боевые товарищи.

- Я даже не помню, как прошли похороны. Но мне потом рассказывали, что так много приехало его друзей, что на 182-й машине сбились со счета, - с трудом сдерживает слезы вдова. - Он был очень добрым, заботливым, его все тут знали. Со мной столько его друзей до сих пор на связи — поддерживают.

Друзья Сергея постоянно на связи с его семьей. Фото: из архива семьи

В честь Сергея в его родной школе открыли памятную доску. Теперь и в сквере появился памятный камень, где написано, что их земляк отмечен медалью «За отвагу», медалью Жукова, множественными ведомственными наградами и награжден орденом Мужества.

Мама и жена признаются: да, приятно, что их Сережу будет помнить весь город. Но до сих пор, вспоминая о нем, не могут сдержать слез.

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