На выходных погода обещает быть переменчивой, но прохладнее, чем на неделе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 8-9 июля даст передышку от сорокаградусной жары. На выходных синоптики обещают дождь с грозой и снижение температуры. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 8 июля, во второй половине дня и вечером кратковременный дождь, гроза, а в остальной период без существенных осадков. Ветер восточного направления 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +25-27 градусов, днем +30-32.

В воскресенье, 9 июля, ночью обойдется без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный и западный 6-11 метров в секунду, днем, в том числе при грозе порывы 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18-20, днем +28-30 градусов.

В Ростовской области на выходных ожидается переменная облачность. В субботу местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду местами порывы 12-14 метров в секунду, при грозе с порывами 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +23-28, по северу и западу до +18, днем +26-31, местами будет жарко до +37, в юго-восточных районах до +39.

В воскресенье местами кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах сильный дождь. Ночью и утром местами осядет туман. Ветер северо-западный и западный 6-11 метров в секунду, днем местами, а также при грозе порывы до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20-25 градусов, местами до 16, днем +25-30, местами до +34.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Погода в Ростовской области на июль 2023: жару до +38 и сильные дожди прогнозируют синоптики

Начальник Гидрометцентра Елена Назарова предупредила о сильной жаре и ливнях в июле в Ростовской области (подробнее)