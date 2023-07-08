Через 10 лет в Азовском море могут исчезнуть судак, тарань, лещ и другая рыба

Повышение солености Азовского моря может привести к непоправимым последствиям. Фото: Елена АРАКЕЛЯН

Экологи бьют тревогу: повышение солености Азовского моря может привести к непоправимым последствиям. Об этом поговорили в студии радио "Комсомольская правда-Ростов-на-Дону" на 89,8 FM с доцентом кафедры зоологии Академии биологии и биотехнологии ЮФУ Сергеем Дудкиным.

ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛИ ЕЩЕ 50 ЛЕТ НАЗАД

- Повышение солености было предсказано еще в начале 80-х годов, - объясняет эксперт. - Авторитетные ученые определили, что именно к середине второго десятилетия 21 века Азовское море потеряет много пресной воды.

Точка перелома - 2009 год, и после этого с каждым годом уверенно шел рост солености. Только за последние 14 лет произошло увеличение солености на 3,5 промилле (это 3,5 грамма соли на литр воды - прим. авт.).

И это довольно много, поскольку теперь для обитателей Азовского моря условия проживания становятся некомфортными. Мы видим, что здесь теперь происходят преобразования.

НЕ ХВАТАЕТ ПРЕСНОЙ ВОДЫ

- Соленость повышается из-за постоянного сокращения пресноводного стока из рек Дон и Кубань, - уверен ученый. - Если Кубань немного сокращает объем попадающей в море пресной воды, то пресноводный сток Дона значительно уменьшился.

Постоянный водообмен Азовского и Черного морей идет через Керченский пролив. Но поскольку мы имеем недостаточный подход пресной воды с Дона и Кубани, то наше море начинает солонеть из-за вод Черного моря.

И все это не происходит из-за изменения климата, нет. Причина - антропогенный фактор, то есть деятельность человека.

В среднем Азовское море недополучает девять кубических километров пресной воды в год.

Ростовский ученый объяснил, чем опасно повышение солености Азовского моря. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КУРОРТНАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ В МИНУСЕ

- Казалось бы, 3,5 промилле - это не много, - разводит руками Сергей Дудкин. - А на самом деле такое количество фундаментально сказывается на биоресурсах Азовского моря. Сокращаются ареалы обитания рыбы, нерестовые площади. Из моря исчезают судак, тарань, лещ, сазан.

Зато теперь и в море, и в Таганрогском заливе мы видим чисто морских обитателей: кефаль, морских собачек, зеленушку. То есть та рыба, которая обитает в Черном море, уже пришла и к нам.

А сколько медуз появилось! Купаться невозможно. Из-за этого страдает курортный потенциал азовского побережья.

Да, природа постоянно перестраивается, и мы это наблюдаем. Но для нас, для людей, повышение солености это, конечно, плохо. Как я уже сказал, страдает курортный потенциал, страдает рыболовство. Мы не видим той рыбы, которую знаем, и, к сожалению, теряем.

ВСЕ В РУКАХ ЧЕЛОВЕКА

- Наиболее вероятный сценарий заключатся в том, что рост солености продолжится, - заключает зоолог. - И, скорее всего, в ближайшие 5-10 лет, соленость Азовского моря почти сравнится с соленостью Черного моря. Само оно не опреснится.

Если мы хотим, чтобы изменения пошли вспять, а опреснение все-таки началось, то без помощи человека не обойтись. Как? Например, пресноводный сток Дона и Кубани - 22-24 кубокилометров. Но рядом у нас Днепр, а это 53 кубокилометра стока пресной воды. И, если бы северо-крымский канал круглосуточно и круглогодично функционировал, подавая пресную воду в Азовское море, то компенсировал бы водопотери Дона и Кубани. Найти воду, и достаточно недорогим способом подать ее в Азовское море - в руках человека.

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