Курс на Эмираты, Кубу и в Сочи: где планируют отдыхать этим летом, поделились ростовчане

Лето - это пора путешествий и впечатлений. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето для многих - это пора долгожданного отпуска. Ростовчане рассказали журналистам «КП-Ростов-на-Дону», в какие страны и города планируют отправится этим летом. А турагент - о популярных направлениях и тенденциях этого сезона. Специалист по путешествиям объяснила, почему туристы бояться бронировать Египет, и как так вышло, что Дубай стал дешевле Турции.

Хедлайнером этого лета стал Дубай. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

БЕЗ ЗОЛОТЫХ УНИТАЗОВ И ШЕЛКОВЫХ ОДЕЯЛ

- В прошлом году мы с парнем практически все лето просидели дома из-за навалившейся работы, - делится ростовчанка Кристина. – Картина была очень грустная: пока счастливые друзья постили яркие фото в социальных сетях, мы с Пашкой вздыхали под кондиционером. Поэтому этот раз захотелось отдохнуть на полную катушку, да так, чтобы прям «дорого-богато».

Знакомая турагент посоветовала бронировать за полгода, ведь в таком случае цена практически вдвое дешевле. И, вот, едва отгремели январские праздники, мы побежали оформлять долгожданный тур в центр роскоши. Выбрали приличную "четверку" в Дубае на середину августа. Без золотых унитазов, шелковых одеял и рубинов, но зато неподалеку - миллион торговых центров. На двоих вышло в районе 115 тысяч по системе "завтрак/ужин". Однако это не вся сумма, с собой еще нужно взять как минимум половину от стоимости тура. Дело в том, что различные активности, поездки и сувениры – стоят как крыло самолета. Пока удалось отложить в районе 70 тысяч, надеемся этой суммы хватит.

А вот инженер Дмитрий предпочел более скромный вариант, в конце июля мужчина отправиться отдыхать в Абхазию:

– Для человека без загранника – это самый оптимальный вариант, куда дешевле соседнего Сочи, да еще и природа просто завораживающая. Чтобы сэкономить лишение десять-пятнадцать тысяч, решил бронировать отель в начале мая. В это время ценник еще не такой заоблачный, как, например, в разгар сезона.

На самом деле, считаю, что мне очень повезло, за комфортный номер в центре Гагры выложил 30 тысяч рублей. В эту стоимость вошло недельное проживание и завтраки по системе шведского стола. Чтобы провести отдых весело и сытно, с собой беру еще 40 тысяч рублей. На рестораны не хватит, но вот вкусные хинкали, мандариновый сок, пару экскурсий и магнитики на сдачу – обеспечены.

Семейная пара из Ростова планирует посетить Дубай. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОМУ - ТУРЦИЯ, А КОМУ - И БАТУМИ

В месте неподалеку планирует провести летний отпуск и ростовская акушерка Дилара. Вместе с мужем они отправятся в солнечный Батуми:

– Для нас это очень знаковая поездка, ведь дальние родственники супруга родом из тех краев. Хочется не только насладиться архитектурой, едой и морем, но и почтить память предков. Уже запланировали тур по старинным храмам, а также небольшим деревенькам и селам. Мечтаем увидеть настоящий быт местных, проникнуться культурой, пожить там, куда обычный турист просто не доезжает.

Правда, путь предстоит не близкий. Из Ростова на машине прямиком до Владикавказа, там ночевка, а дальше - около шести часов до границы вблизи села Верхний Ларс. Главная проблема заключается в том, что проезд находится в горах, дорога узкая, а людей очень много. Еще не знаю, сколько придется там простоять, но уверена, оно того точно стоит. Кстати, на данный момент мы потратили уже порядка 40 тысяч рублей: за «перевалочный пункт» - 5 000 и еще 35 000 рэ за небольшой домик в центре Батуми.

Насмотревшись турецких сериалов, в свое путешествие мечты этим летом отправится и ростовская студентка Яна:

– Безумно захотелось прогуляться по улочкам Стамбула, попробовать местную еду и сделать фото в местах, где проходили съемки. Конечно, понимала, что удовольствие будет не из дешевых, но не настолько же! За одиночное путешествие в августе пришлось выложить аж 140 тысяч рублей, и это только отель с завтраком и трансфер до центра. Примерно столько же нужно взять с собой. Не понимаю, в какой момент Турция сравнялась с Мальдивами?

Некоторые бронируют путешествие аж за полгода. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

"ПУТЕВКИ СТАЛИ ЗАОБЛАЧНЫМИ"

По мнению турагента Александры Бережновой такой скачок цен хоть и шокирующий, но вполне объяснимый:

– Еще в мае турки очень сильно повысили прайс, причем как на перелеты, так и на бронирование отелей. На это повлияло целая масса факторов. Во-первых, местная валюта сильно обесценилась, еще в 2020 году 1 лира стоила 10 рублей, сейчас же всего около 4. Во-вторых, выросла инфляция, как результат цены на продукты и услуги поднялись больше, чем вдвое. Из-за того, что путевки стали заоблачными по цене, народ отказывается их бронировать. Люди просто ждут хоть каких-нибудь изменений.

Специалист уверяет, что сейчас ценник на хороший турецкий отель стартует от 200–300 тысяч за двоих. Средний сегмент - примерно 80 000–100 000 рублей.

- И если страна «все включено» падает в спросе, то Арабские Эмираты вовсю набирают обороты, - говорит собеседница. - В этом сезоне многие стали активно бронировать путешествие туда. Дело в том, что для ОАЭ лето считается условным "не сезоном" из-за жары до +44 градусов. Понятное дело, что не всякий выдержит такое, но любителям экономии все нипочем. Средняя стоимость путевки на двоих варьируется в районе 80 тысяч рублей, особенно удачливые могут урвать горящий тур даже за 60 000. Но стоит понимать, что внутри страны все не так радужно. Прайс на товары и услуги просто аховый. Для примера, маленькая чашка кофе обойдется в 500 рублей, круассан – 500-600 рэ. При расчете бюджета такие важные нюансы надо обязательно учитывать.

Цены на туры в Турцию сильно выросли. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"ОТЛИЧНО ИДЕТ КУБА"

- Ну, а так каждый год предпочтения ростовчан примерно одинаковые, - делится специалист. – Помимо ОАЭ отлично идет Куба. Кстати, ее цена плюс-минус как нынешняя Турция. А вот Египет, по сравнению с прошлым годом, многие поставили на стоп из-за смертельного случая с нападением акулы на пляже Хургады на россиянина.

Безусловно, каждый год есть и те, кто останавливает свой выбор на отдыхе внутри страны, особенно заметен рост после подорожания на международном рынке. Некоторые курорты Черноморского побережья серьезно выросли с точки зрения клиенториентированности. Отельеры и владельцы с заметным постоянством стали переходить на систему «ультра все выключено», строить новые современные комплексы или капитально ремонтировать старые. В топе, как и всегда, Сочи, Анапа и Крым. Кроме того, пользуются популярностью короткие туры в Архыз и Адыгею.

За годы работы заметила, что есть некоторая закономерность в бронировании. Например, холостяки или супружеские пары до 40, чаще всего выбирают туры в Эмираты и Кубу. Турцию предпочитают семьи с детьми. Средний бюджет таких путешественников в районе 80–150 тысяч. Молодые ребята и студенты выбирают варианты поскромнее, диапазон от 30 до 50 тысяч. Кстати, путешественники от 50 лет и выше не всегда останавливают свой выбор на размеренном отдыхе. Некоторым клиентам серебряного возраста хочется активно проводить досуг, устраивать пешие прогулки и экскурсии.

Но в одном я уверена точно: вне зависимости от пола, возраста и семейного положения любой отдых можно сделать ярким и незабываемым.

Некоторые ростовчане отправятся в Грузию. Фото: Дарья АСЛАМОВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гигантские баобабы, светящиеся лавандовые поля и «поющие» фудкорты: рассказываем, как ростовчанину весело и сытно провести пару дней в Краснодаре

Как разбавить январские каникулы мини-путешествием в Краснодар из Ростова(подробнее)