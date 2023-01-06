Гигантские баобабы, светящиеся лавандовые поля и «поющие» фудкорты: рассказываем, как ростовчанину весело и сытно провести пару дней в Краснодаре

Добраться из Ростова в Краснодар на железном коне можно всего за три с половиной часа. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

После оздоровительных процедур из минералки и рассола, каждое утро новогодних каникул мы задаемся таким до боли знакомым вопросом: мол, ну а дальше-то что?

Новый год отгуляли, в платье нарядном потанцевали, салюты запустили, подарками обменялись. И вроде бы можно на этом закончить, но ведь впереди еще столько выходных.

Конечно, первые три дня можно устроить углеводный забег от холодильника к дивану, затем в сотый раз пересмотреть фильм про волшебника со шрамом, ну и на десерт отправиться дегустировать салатики к родственникам. А потом разбавить этот сценарий можно и мини-путешествием.

Выдохнув от череды салатно-салютных развлечений, решаю отправиться на уикенд в соседний Краснодар. "КП - Ростов-на-Дону" узнала, как весело и сытно провести нескучные сутки в городе футбола и инопланетных парков.

Первым, и, пожалуй, самым популярным местом здесь является парк имени Галицкого. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ПРЯМО КАК В ФИЛЬМЕ «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»

- Как однажды сказал мой дедуля, если есть на свете рай – это Краснодарский край. Чтобы лично проверить так ли правдива забавная поговорка, собираю чемоданы, хорошее настроение и выезжаю на машине в самое сердце Кубани - хлебосольный Краснодар.

Добраться из Ростова на железном коне сюда можно всего за три с половиной часа. По деньгам весьма демократично, бензин и платные дороги в одну сторону обойдутся в среднем в 1760 рублей. Ну а для тех, кто хочет сберечь кровную копеечку, есть вариант объезда по бесплатной трассе через Азов. Из плюсов - экономия в 520 рублей. Из минусов - меньше заправок, узкая дорога и пробки из фур. Для фанатов поездной романтики - трехчасовое путешествие на "Ласточке" - в одну сторону примерно 1300 рублей за билет. Также есть вариант добраться на автобусе - в дороге почти шесть часов, а ценник - от 1200 рэ за билет.

Ну, и когда дорога позади, самое время насладиться атмосферой города. Первым, и, пожалуй, самым популярным местом здесь является парк имени Галицкого. Даже во время зимних каникул на прогулку в эти края стекаются толпы зевак. И, оно не мудрено, ведь территория впрямь удивляет, ощущение, что ты сел в машину времени и очутился в фильме «Пятый элемент», причем абсолютно бесплатно. По одну сторону деревья, напоминающие гигантские вешалки, по другую - светящиеся арт-объекты, утопающие в неоне, и почти на каждом шагу вереница старинных баобабов в прозрачных кубах. Но обо всем по порядку.

Внутри зеркальная комната напоминает сюжет мультика про золотую рыбку. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

УГОЛОК «А-ЛЯ ФРАНЦЕ»

Чтобы увидеть всю эту красоту в полную мощь, приходить в парк лучше после 17:00. В это время закатное небо больше походит на полотно неизвестного художника. Оттенки персиковых переливов сливаются с тонкими линиями из охры и лаванды, словно кто-то разлил на ватман капли акварели. Дополняют пейзаж причудливые очертания деревьев, эдакая савана прямо в центре Краснодара. Пока делали селфи, на город опустилась тьма, а это значит - впереди туриста ждет самое интересное.

Примерно с 18:00 по всей территории загораются огни. Тут куда ни пойди, везде красиво. Можно пройтись вдоль светящегося лабиринта, заглянуть на грибную поляну или взобраться на мостик, чтобы сделать пару панорамных кадров. Но, и это еще не все.

Дальше нас встречает уголок а-ля Франце. Хотя, уголок – это мягко сказано, перед глазами открывается вид на лавандовые поля. В каждом кусте спрятан светящийся диод, размах настолько большой, что этим лиловым линиям не видно конца и края. Конечно, в таких местах желающих сделать селфи хоть отбавляй. Вот прямо сейчас некая Елена кричит своему Валерке: «Зай, ну снизу надо снимать, снизу, ты что не видишь, так ноги длиннее. И, это, огоньки захвати».

Здесь любой желающий может передохнуть после долгой прогулки и даже бросить в воду монетку на удачу. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

А буквально в метре от сладкой парочки, явно уставшая мама двоих детей отчитывает младшенького за шалость: «Гена, сынок, это пластмассовые цветочки, их не надо есть». Или вот парочка пенсионеров уселась на ближайшую лавочку и наслаждаются бутербродами и чаем из термоса.

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА, ПОДАРИ МНЕ КРАСНУЮ МАШИНУ»

Кстати, о хлебе насущном, его здесь не так много. На всю территория пара ресторанов с средним чеком от 1500 рублей и несколько ларечков с ход-догами, один из таких - возле центрального будуара. Правда, очереди в замок естественной нужды и будку с сосисочным продовольствием одинаково огромные: сначала и не поймешь - кто здесь и куда.

А вот и зеркальная комната. Снаружи напоминает бетонный куб с окошками, а внутри сюжет мультика про золотую рыбку. Сам зал оборудован по типу амфитеатра с сидячими местами, в центре растет огромное трехметровый кипарис, обрамленный прудом с гигантскими карпами. Здесь любой желающий может передохнуть после долгой прогулки и даже бросить в воду монетку на удачу.

Первое, что удивляет, это креатив местных жителей. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Ровно так сделала некая брюнетка в розовом берете. Настойчиво попросив у спутника пять рублей дамочка повернулась спиной, сжала кулачки и сильно прищурилась. Перед марш-броском, почти шепотом она произнесла: «Золотая рыбка, подари мне красную машинку и адекватного мужика». Мужчина, стоявший рядом, явно напрягся - судя по всему, на статус адекватного, по ее мнению, спутник явно не тянул.

Что ж, окунувшись в мир любовных разочарований, делаем финальные снимки, чистим мандаринку и выдвигаемся покорять «Красную». На ней туриста ожидает не мало сытного и музыкального.

«СУШИ У ИЛЮШИ»

Чтобы добраться от парка Галицкого до главной улицы города пришлось вызвать такси, стоимость - 450 рублей за 14 минут в пути. Грустно вытираю слезу со смартфона, напоминаю себе про праздничный ажиотаж и вот несколько новогодних треков, как мы уже на месте.

Когда дорога позади, самое время насладиться атмосферой города. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

Первое, что удивляет, это креатив местных жителей. Тут, что не вывеска, то рекламный шедевр. Вот маленькая коллекция того, что удалось запомнить. Доставка азиатской еды «Суши у Илюши», студия маникюра «Девочки хотят», жилое пространство «Огурцы» и кафе «Подвешенный кофе», чтобы это не значило. В таком обилии мощных названий фудкорд со скромным неймингом «Центр Краснодара» просто нервно нюхает ромашки в поле.

Пройдя по мощенной улочке вдоль стилизованных домиков, магазинов с сувенирами и ярких огней, попадаем прямо к центральному входу храма еды. Да, да, по-другому это место трудно назвать. На территории крытого двухэтажного здания спрятались, кажется, все кухни мира. От Азии до Италии, от Мексики до Европы. Средний чек на блюдо в каждом заведении варьируется в пределах 450 до 600 рублей. Тут вам и модненькое кей-поп кафе, и классические "Цезари" с карбонарами. Но не гастрономией единой, помимо «выпить и закусить» все праздничные дни вплоть до 7 января гостей ждет зажигательная шоу-программа. Тут даже самый грустный хочешь-не хочешь, а ножкой притопнет.

На территории крытого двухэтажного здания спрятались, кажется, все кухни мира. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ЛЮБИТЕЛЯМ ЭКСТРИМА

Голод утолили, праздничное настроение подняли, самое время устроить променад по «Красной». В 10 минутах от фудкорта - главная елка города, да не одна, а в сопровождении ярких и очень шумных аттракционов. Вот, например, дивная каруселька «экстрим» медленно, но, верно, начинает раскачиваться, а уже через минуту сверху доносятся крики: «Мамочка, остановите эту машину». Да уж после нашего плотного обеда, такое удовольствие может закончиться плачевно, разве что на детском паровозике прокатят.

К слову, удовольствие не самое дорогое, от 150 до 300 рублей за любую карусель. Но будьте готовы, на особо экстремальные очередь стоит до самой лавки с глинтвейном. Литр – 500 рублей. Ну, а для тех, кто хочет повысить градус, местные бары предлагают различные настойки от 180 рублей за рюмку.

Кстати, всю эту культмассовую программу мы прошли все за один день, этого времени достаточно, чтобы хорошо провести время, вдоль нагуляться, вкусно поесть, и даже закупить сувениров.

Даже во время зимних каникул на прогулку в эти края стекаются толпы зевак. Фото: Александра КАКАСЬЕВА

ДЕНЕЖКИ

Сколько потратили

Платные дороги: 80, 200, 280 рублей (умножаем на два, в обе стороны).

Бензин (95-й) на все путешествие - 2 240 рублей.

Съем однокомнатной квартиры на сутки – 3700 рублей.

Такси в две стороны – 80 рублей.

Еда в дороге – 1500 рублей.

Еда в городе – 3500 рублей (самым дорогим обошелся фудкорт, так, в среднем можно найти варианты в столовых на 800 рублей за троих)

Суточное путешествие в город сказочных парков в нашем случае обошлось на троих в 12 тысяч, по 4600 рублей на человека.

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