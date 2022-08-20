Путешествие из Ростова в Москву: как сделать запоминающимся бюджетный отдых

Первым делом стоить продумать маршрут, если планируете часто путешествовать по городу. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Как ни печально, но еще каких-то две недели и летняя песенка подойдет к финальному аккорду. За эти три месяца кто-то успел накупаться в ласковом море, а кто-то - насладиться ароматным цветением вишневого сада, не раз наступить белыми кедами на ягоды тютины, ну, и конечно, поработать на огороде и приобрести неповторимый загар «майкой». После таких приключений самое время зафиналить август веселой поездкой в белокаменную.

Вопреки распространенному мнению, в Москве можно не только посмотреть на Красную площадь, там есть и уникальные заповедники со старинной архитектурой. А еще можно попасть в Большой театр за 100 рублей и даже найти кафе, где все блюда по 400 рублей.

Журналист «КП-Ростов-на-Дону» отправилась в город соблазнов, чтобы понять, может ли отдых в столице быть дешевым и увлекательным.

ВЫБИРАЕМ ТРАНСПОРТ

Планируя путешествие в Москву, первым делом, конечно, стоит побеспокоиться о транспорте. И, если раньше до родины Высоцкого можно было без проблем долететь на самолете за два-три часа, теперь же со скоростным передвижением большая напряженка.

Решившись посетить белокаменную, будьте заранее готовы к тому, что дорога займет минимум 9-10 часов, если на машине. А, если нет? Первым, и, пожалуй, самым бюджетным вариантом становится автобус. Из плюсов: самая низкая цена, в среднем от 2000 до 2500 рублей. К слову, до временного закрытия аэропорта "Платов" можно было найти билет даже за 900 рэ. А теперь - есть как есть.

Также бонусом становится относительно недолгое время в пути, плюс-минус 15 часов, а при большом везении и наличии экранов в салоне, водитель может устроить кинопоказ советской классики. Из минусов - техническое состояние железного коня в большинстве случаев оставляет желать лучшего. По ощущениям, некоторые раритеты катали еще наших бабушек и дедушек. А еще, будьте готовы к отсутствию кондиционера, запотевшим окнам и болям в позвоночнике на протяжении следующего дня.

«ЦАРСКАЯ» БОКОВУШКА ВОЗЛЕ ТУАЛЕТА

Далее по курсу самый излюбленный вариант всех невыспавшихся путешественников - да, да - поезд. Из плюсов: сладкий сон в горизонтальном положении, ароматы курочки и быстролапши, ежесекундные перекусы и даже новые знакомства с людьми из разных уголков страны. Также при заблаговременной покупке билетов (лучше за месяц) можно занять нормальные места на верхних полках плацкарта от 2700 рэ, и купе от 3500–4000 тысяч рублей.

Например, билет из Ростова в Москву, я купила за три недели, когда еще можно было выбрать оптимальный вариант, да и ценник не кусался. А вот обратно, понадеялась на чудо. По итогу наслаждалась «царской» боковушкой возле туалета с дополнительным комплексом аромаэффектов, старым вагоном и детскими криками на сдачу. Поэтому если не хотите совершать таких же ошибок, делайте все заранее.

А теперь к минусам: при покупке билета вы до самого конца не знаете, какой же вагон приедет. Конечно, по значкам можно определить, есть ли тот же кондиционер и биотуалет, но вот старый он будет или нет - это загадка. Особенно остро ситуация касается плацкарта, ведь иногда за 2500 рублей вы можете насладиться новомодным местом с личными шторками, а иногда даже розетка будет через ряд. Более того, перед покупкой билета важно понимать, что цена может меняться в зависимости от времени в дороге. Стандартный поезд едет в среднем 20-24 часа, скорый домчит и за 15-ть, но и ценник в таком будет выше.

ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ САМЫЕ КУСАЧИЕ

По приезде первым делом стоить продумать маршрут, если планируете часто путешествовать по городу и ближайшим районам, лучше сразу купить на любой станции метро карту «Тройка». Залоговая цена 50 рублей, в конце поездки ее можно оставить себе, а можно - сдать и вернуть деньги. Такую карту легко пополнить как в кассе, так и в автоматах, причем экономнее всего выбрать вариант на фиксированное количество дней. Например, сутки без ограничений на метро и МЦК обойдутся в 265 рублей, 3 дня - 500 рэ, 30 дней – 2 460 и 90 дней за 5710 рублей.

Ну, а если в ваших планах скорее пешие прогулки, то на ту же карту можно просто положить нужную сумму из расчета 46 рублей за поездку в центральной зоне и 56 за пригород.

И теперь, когда вы вооружены бюджетными передвижением, надо бы решить вопрос с жильем, здесь вариантом просто великое множество. Например, в пределах МКАДа можно найти место в хостеле в комнате на 6 человек от 600 рублей за ночь, в центре такой же вариант будет стоит от 1 500 рэ. Также есть недорогие отели в черте города - от 2 000 тысяч рублей за ночь, и в центре - от 2500 рублей.

Ну, а если по душе домашний уют, можно снять квартиру. Правда, делать это лучше тоже заранее и через специальные приложения с бесплатной отменой бронирования. При таком раскладе вы не только обезопасите себя, но и снизите риск нарваться на мошенников. Цены на квартиры - самые кусачие. Вариант в черте города предлагают сдать от 3 900 до 7 800 рублей в сутки, в зависимости от сезона. В центре прайс еще веселее - от 5 200 до 11 700 рэ также за сутки.

МЕСТНЫЕ КРАСОТЫ

Что ж, бытовые вопросы закрыты. Самое врем одеть наглаженные луки и вперед на встречу приключениям. Как только вы насладитесь фундаментальностью мавзолея, шпилями Кремля и ценами в ГУМе, можно смело отправляться изучать нетипичную Москву.

Первым делом надо насладиться фундаментальностью мавзолея, шпилями Кремля и ценами в ГУМе. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Первой точкой на карте может стать парк «Царицыно». Он расположен на юге города, и является симбиозом девственной природы и старинной архитектуры. Когда-то эти здания были царской резиденцией. Каждый уголок этих комнат помнит цветение кринолинновых платьев, звон бокалов и бесконечный поток светских бесед. Сейчас же любой желающий может прогуляться вдоль изумрудных полян скошенной травы, рассмотреть детали резного фасада, прикоснуться к трещинкам причудливых колон и даже устроить пикник возле местного озера.

Ну, а если вам по душе духовное наслаждение, можно, например, отправиться в Большой театр всего за 100 рублей. Правда, специальная программа действует для пенсионеров и студентов. Если вы учитесь на очном отделении, обязательно возьмите с собой заполненный студенческий. Достаточно за день посмотреть расписание выступлений: это может быть балет на главной сцене, или опера в малом зале. Далее - за 5 часов до начала нужно прийти в кассу "большого" с подтверждающим документом и наличными. Раньше и позже, вам уже ничего по такой цене не продадут.

СТОИТ УВИДЕТЬ

Карты по таким акциям не принимают: в идеале, если на руках будет сторублевая купюра. Вне очереди нужно подойти в окошко и попросить даму в бордовом жилетке огласить программу и количество мест для подобных билетов. Понятное дело, что о партере или местах в первых рядах речи не идет.

Как правило, засылают на самый верх, где иногда приходиться стоять на ногах только бы увидеть все детальнее. Но оно того точно стоит, ведь даже малый зал театра – это произведение архитектурного искусства, сюда стоит попасть хотя бы ради того, чтобы прочувствовать на себе размах этих интерьеров, и, конечно же, посмотреть на основной состав трупы «большого». Я попала на балет "Щелкунчик". И это лучшее, что доводилось увидеть и услышать. Живая музыка, акустика, дамы в нарядных платьях, изящные балерины, все это завораживает. А когда понимаешь, что такой поход стоил меньше чашки кофе, настроение улучшается на весь день.

Где зрелища, хочется и хлеба. Время отправиться в местный ресторан, где цены на все блюда фиксированные. Один такой как раз находится неподалеку от Большого театра, в парке Зарядье. Правда, туристу придется приготовиться к тому, что очереди здесь почти как на границе с Абхазией в пик сезона. Меню, к слову, большое, тут тебе салаты, хачапури, пиццы, роллы и даже стейки, все по 400 рублей. За раннюю бронь на все про все дают два часа, по живой очереди полтора. Порции, к слову, тоже нормальные. Правда, шепнула мне соседка по очереди, еще два месяца назад цена была 300 рулей, но, видимо, из-за большого потока желающих пришлось увеличить бюджет. К слову, за ту же цену можно найти варианты и в менее людных местах. Такое, к слову, есть прямо в ГУМе.

ВМЕСТО БУТИКОВ - ЗА ГРЕЧКОЙ

Да, в этом ТЦ можно не только прикупить лабутены и товары модных брендов, но и плотно, а главное вполне бюджетно пообедать в столовой. Находится она на третьем этаже, пройти мимо будет сложно, ведь рядом всегда караулит толпа людей.

В целом, еда ничем не отличается от той, что дают в ростовских столовых. Фото: КАКАСЬЕВА Александра

Внутри, все в советских традициях общепита, берем подносы и медленно двигаемся к полкам с едой. Есть, например, пирожок с капустой по 50 рублей, сочник с творогом 65 рэ, 150 граммов пюре за 90 рэ. В меню и любимая многими "Селедка под шубой", за небольшую пиалу просят 120 рублей. Для тех, кто на диете, повара предлагают 150 граммов отварной гречи за 50 рублей, столько же будут стоить макароны и рис, а вот новомодный кускус с овощами выйдет уже в 70 рэ. В целом, еда ничем не отличается от той, что дают в ростовских столовых.

Так что при желании даже поездка в дорогую столицу может стать бюджетной, а главное - интересной. А мест в Москве, которые стоит посетить и на одну поездку не хватит. Главное, что теперь вы знаете как добраться, пожить и поесть бюджетно.

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