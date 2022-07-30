Скалы среди степей, прозрачная вода и песни у костра: почему обязательно нужно побывать на каньоне под Красным Сулином

С высоты вода кажется изумрудно-зеленой, а вблизи - совершенно прозрачная. Фото: Кристина Круговых

- Ребята, да тут дно видно! - периодически слышишь от заплывающих поглубже в воду каньона под Красным Сулином. Местные его называют каньоном, хотя это один из многих затопленных карьеров в Ростовской области. Таких немало в местах добычи руд — в районе Шахт, Красного Сулина, Белой Калитвы и Каменска-Шахтинского.

Сюда заезжают ненадолго освежиться те, кто едет на море или обратно по федеральной трассе М-4 «Дон», и нередко остаются с ночевкой. Этот каньон-карьер жалуют и путешественники, которым, кажется, совсем не по пути. В этот раз журналисту «КП — Ростов-на-Дону» попадались гости из Астрахани и Волгоградской области. Рассказываем, как провести незабываемые выходные, не выезжая на море. Полотенце в зубы, шляпу на голову — и вперед!

В ширину водоем достигает не больше 50 метров, а в длину - до 450. Фото: Кристина Круговых

ПРАВИЛО 1: ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ

Карьер под Красным Сулином — это не пляж Левобережный с раздевалками, спортплощадками и ларьками с мороженым. Тут существование человека предательски выдает только «наскальная живопись» - надписи краской - кто из какого города и в каком году окончил институт, причем чем выше на отвесной скале, тем, видимо, круче. Так что запасаться нужно всем необходимым в походе: побольше воды - бутылки замораживайте и бросайте в сумку-холодильник, везите с собой палатку и тенты — деревьев здесь не так много, чтобы всем хватило места в тени во время полуденного зноя. Поэтому королями себя тут чувствуют водители микроавтобусов: выносят стол и стулья, натягивают тент, разбивают вокруг лагеря палатки, оставляя другим отдыхающим небольшую тропинку до очередного крутого спуска к воде. Кстати, машины придется оставить повыше: к воде, как пару лет назад, не подъедешь: дорогу совсем размыло, и по торчащим валунам обратно не выехать.

Пешеходов здесь тоже полно: в основном, детвора и молодежь из Красного Сулина. Им рюкзака и удочки хватает для полного счастья. Осторожно: подростки лет по 14 упорно «стреляют» сигареты, причем подходят по очереди дети из одной компании. А при отказе тихонько крадутся к другим отдыхающим.

На отвесной стене молодежь любила оставлять "послания". Фото: Кристина Круговых

ПРАВИЛО 2: ОСТОРОЖНО, КАМНИ!

Бетонная глыба на подъезде к карьеру прямым текстом говорит: «Купаться запрещено!» Здесь слишком крутые склоны и большая глубина — говорят, доходит до двадцати метров. Водоем этот искусственный: местные рассказывают, что примерно с полвека назад здесь активно разрабатывали породу и задели мощную водную жилу. Вода хлынула таким потоком, что и технику спасти не успели — ее теперь изучают дайверы, которые пренебрегают запретом и правилами безопасности, как и многие желающие окунуться в прохладную воду карьера. С высоты вода кажется ярко зеленой, а когда в нее входишь, становится прозрачной.

Те, кто решил смочить ноги, предупреждают: даже относительно пологий спуск уходит в воду с кучей крупных камней, о которые можно разбить пальцы, так что аккуратно. Да и на подходах к карьеру, если крутить головой во все стороны, а не глядеть под ноги, можно споткнуться на каждом шагу - проверено: битые тумбочками мизинцы спасибо не сказали.

На такой бутовый камень садоводы и строители смотрят с завистью. Фото: Кристина Круговых

ПРАВИЛО 3: БЕРИТЕ МУЗЫКУ

И вот наступает вечер: вы сделали сотню фото каньона, «посмотрели» как другие нарушители — ай-ай-ай — купаются, где нельзя, разбили палатки, поели шашлыков, пожаренных на костре. Самое время поднять голову к небу: таких звезд не то что жители каменных джунглей — даже райцентра — не видали давным давно.

Прислушайтесь: где-то обязательно поют песни под гитару. Если днем молодежь ходила с блютуз-колонками, и все, хочешь — не хочешь, слушали «Ягоду-малинку», то в ночи от каменных стен карьера отражаются голоса не в записи, а ваши собственные. Тут тебе и «изгиб гитары желтой», и «герой скажите мне какого романа», и еще часа три музицирования. В нашей компании за одним столом оказались и гитара, и аккордеон — больше десятка человек пели от души!

В жаркий день у воды приятная прохлада, а на высоте маловато деревьев, чтобы спрятаться в тени. Фото: Кристина Круговых

ПРАВИЛО 4: УБИРАЙТЕСЬ!

Мы приехали к карьеру, несмотря на штормовое предупреждение от МЧС и ливни стеной на трассе по пути к цели. И это было, пожалуй, лучшим решением, но повторять такое строго не рекомендуется! Таких же отважных оказалось всего три компании, а на месте никакого дождя не было. Зато с облаками температура как по заказу - на высоте, где мы разбили свой лагерь, а у воды — приятная прохлада.

На следующий день, в воскресенье, тучи рассеялись, и нещадная жара выгнала из палатки уже в начале девятого утра. Людей с каждым часом становилось все больше. Когда мы уезжали в три часа дня, казалось, на каждом камне — по туристу, а в ближайшей паре сотне метров одна за другой на грунтовой дороге припаркованы машины. И чем дороже машинка, тем дальше хозяева паркуются - жалко авто, а водители стареньких иномарок ехидно улыбаются, проезжая по каменному бездорожью дальше.

Большинство спусков к воде - очень крутые. Фото: Кристина Круговых

Кстати, порадовало, что многие компании начисто убирают за собой до последнего фантика и везут мусор в контейнеры, в цивилизацию, а не оставляют неразлагаемые «подарки» природе. Если бы не это, наверное, куча мусора у плиты с надписью «Не купаться!» была бы куда выше.

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