Каньон, лечебные грязи и берег с мустангами: какие озера в Ростовской области могут заменить вам море

В Ростовской области есть масса живописных мест для отдыха. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за празднования Дня России ростовчан ждут три выходных дня. Небольшие каникулы хочется провести на природе — устроить пикник, искупаться и позагорать. «КП» выбрала лучшие озера и каньоны, где можно отдохнуть не хуже, чем на море.

МАНЫЧ-ГУДИЛО

Важно упомянуть озеро Маныч-Гудило, расположенное на границе Калмыкии, Ростовской области и Ставропольского края. Озеро очень соленое, поскольку образовалось из водоема, который когда-то соединял Черное и Каспийское моря.

На острове живут дикие лошади. Фото: ростовский заповедник.

В Ростовской области на озеро можно полюбоваться с острова Водного. Это единственное место в стране, где обитают одичавшие лошади — мустанги. Маныч-Гудило не оборудован для купания, зато на острове можно полюбоваться на дикие пейзажи и животных.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Остров Водный находится на территории ростовского заповедника. От Ростова до заповедника — 340 километров. На автомобиле или машине нужно добраться до поселка Орловского, потом еще 60 километров — до визит-центра в поселке Волочаевском. Для посещения нужно запросить разрешения у заповедника.

Как добраться до озера Маныч-Гудило. Фото: yandex.ru/maps.

ОЗЕРО ПЕЛЕНКИНО

Озеро знаменито лечебными грязями. Названо оно по фамилии дворянина Якова Пеленкина, который в 18 веке построил здесь усадьбу. Местные сначала не знали о свойствах грязи и даже отказывались из-за нее купаться. По легенде, однажды на берегу упала лошадь и повредила ногу. Конь якобы погрузился в воду и отказывался выходить, а через некоторое время чудесным образом выздоровел.

Насколько правдива легенда, судить сложно. Но каждый год сюда приезжают десятки отдыхающих — искупаться, попробовать местную «грязелечебницу» и просто пожить в диких местах. Поблизости нет отелей или хостелов, поэтому жить придется в палатке.

Дорога от Ростова до Пеленкино. Фото: yandex.ru/maps.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Пеленкино находится чуть южнее Азова и в полукилометре от реки Кагальник. Добираться до озера придется около часа.

АНИКИНСКИЙ КАНЬОН С ВОДОПАДАМИ

Как и у все каньоны в Ростовской области, Аникинский так называется лишь номинально. На самом деле это заброшенный карьер по добыче камня. Несмотря на предысторию, место завораживает — крутые спуски, растения посреди водной глади и даже водопады. Ниспадающие струи — источник, который открылся после того, как рабочие срезали грунт.

Добраться до каньона можно от поселка Углеродовского. Фото: yandex.ru/maps.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Добраться до Замчаловского карьера можно из поселка Углеродовского Красносулинского района. Проехать нужно почти 105 километров, время в пути — около двух часов.

КРАСНОСУЛИНСКИЙ КАНЬОН

Когда на окраине Красного Сулина проводил разработку горнодобывающий комбинат. Однако карьер затопила, а потому работы свернули. Причем, говорят, что произошло это так быстро, что рабочие даже не успели спасти всю технику, часть из которой так и осталась под водой.

Образовавшееся озера называют «горным» из-за скалистого берега.

Глубина большая, поэтому с купанием следует быть осторожным. Зато на живописном месте можно устроить пикник и сделать фотографии.

Красносулинский каньон. Фото: администрация Красносулинского района.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Карьтеру находится в черте Красного Сулина. До города можно добраться на автобусе, до самого карьера — на такси.

Красносулинский каньон. Фото: yandex.ru/maps.

ГОЛУБОЕ ОЗЕРО

Яркие фотографии озера с изумрудно-голубой водой можно нередко встретить в соцсетях. Чистая вода, песчаный берег — все, что нужно для отдыха. Для любителей комфорта есть платная зона — с шезлонгами и зонтиками. Для любителей сэкономить — необустроенный, зато бесплатный пляж.

Озеро находится в Азовском районе. Фото: yandex.ru/maps.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Озеро находится в селе Самарском в Азовском районе. На электричке можно доехать до 1379-го километра. До озера можно пройтись пешком.

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