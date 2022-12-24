Программа мероприятий на Новый год - 2023 в Ростове-на-Дону: публикуем полную афишу на новогодние каникулы

Год ростовчанам предлагают начать с новогоднего забега.
Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск
Программа мероприятий на Новый год - 2023 в Ростове-на-Дону обещает быть насыщенной. Городские власти опубликовали полный перечень мероприятий, куда можно сходить всей семьей в декабре и в новогодние праздничные дни. Список получился внушительный. Добавляйте в закладки, чтобы не забыть, куда хотели сходить!
Парк им. М. Горького
- Анимационная программа для детей «Новогодние игрушки приглашают в сказку». На входе с улицы Большой Садовой - 27 декабря, 16.00,
- Новогодний забег «Побегай 1 января». От входа в парк Горького на Большой Садовой улице по главной аллее парка на улицу Пушкинскую, далее по Пушкинской до Театрального проспекта, разворот и обратно до публичной библиотеки на Университетском переулке - 1 января, 10.00,
- Новогодняя ярмарка — до 15 января,
- Новогодние лекции в Астрономической обсерватории «Путешествие во Вселенной», «Жемчужины зимнего неба» - 2 — 8 января, с 10.00 до 17.00.
В Ростове на новогодние праздники можно будет и побегать, и хороводы поводить.
Фото: Алексей ФОКИН (фото)
Молодежный театр, пл. Свободы, 3
Новогодние спектакли «Золушка», «Приключения новогодних игрушек», «Сон в новогоднюю ночь» - до 8 января.
Музыкальный театр, ул. Большая Садовая,134
Новогодние программы: балет «Снегурочка», шоу-программа «Новогодний симфо-рок», детский мюзикл «Питер Пэн», музыкальная сказка «Красная шапочка и Серый волк», праздничный концерт «Мелодии новогодней ночи», балет «Щелкунчик» - до 16 января.
Кукольный театр им. В. Былкова, пер. Университетский, 46
Новогоднее шоу «Братцы месяцы» - до 9 января.
Театр драмы им. М. Горького, пл. Театральная,1
Новогодние спектакли «Фабрика чудес», «Волшебник Изумрудного города», «Великолепный дуэт» - до 8 января.
Городской Дом Творчества, ул. Темерницкая, 45
Новогодние спектакли «Значит всё же счастье есть», «Самый главный подарок», «Новогодний переполох» - до 30 декабря.
Дворец культуры «Роствертол», пр-т. Ленина, 105/3
Новогодний спектакль «Огненный король в снежном королевстве» - до 5 января.
Спектакли для детей ставят сразу несколько театров.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Дворец культуры «Ростсельмаш», пр. Сельмаш, 3
Новогодний спектакль «Морозко» - до 6 января.
Дворец культуры Железнодорожников на станции «Ростов-Главный», ул. Гусева, 2А/5
Новогодний спектакль «Там, где рождается сказка» - до 6 января.
Исторический парк «Россия – моя история», пр. Шолохова, 31И
- Новогодняя программа «Приключения Шуршиков или круиз «Вокруг света» - до 29 декабря,
- новогодние экскурсии «История Нового Года» - до 20 января.
В Ростове будут работать сразу две резиденции Деда Мороза.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Парк культуры и отдыха «Дружба», ул. Капустина, 1/1
- Новогодние встречи в резиденции Деда Мороза - 27 — 29 декабря, с 15.00 до 18.00,
- Детские новогодние мастер-классы «Разукрасим нашу елку» - 30 декабря, 14.00-15.00,
Детская игровая программа «Путешествие в праздник» - 2 января с 12.00 до 13.00,
- Арт-площадка «Ты да я, да мы с тобой», мастер-класс «Новогодняя поделка» - 3 января, с 12.00 до 13.00,
- Новогодняя анимационно-игровая программа «Дружба с нами навсегда» - 4 января, с 12.00 до 13.00,
- Праздничная программа «Рождественские истории» - 6 января, с 12.00 до 13.00.
Детский парк им. В. Черевичкина, пл. Театральная, 6
- «Снежная карусель» - детская конкурсно - игровая программа — 3 января, с 10.00 до 12.00,
- Рождественская программа «В гости к нам приходит сказка» - 7 января, с 10.00 до 12.00.
Любителей астрономии ждут на лекциях в парке Горького.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Парк культуры и отдыха им. Октября, ул.56 Армии, 1
- Тематическая программа «Здравствуй, праздник новогодний, праздник елки и зимы» - 27 декабря, с 11.00 до 12.30,
- «Здравствуй, Новый год!» - анимационная программа для детей. - 3 января, с 11.00 до 14.00,
- «Елкины игры» - анимационная программа для детей — 4 января, с 10.00 до 14.30,
- «Помогаем пернатым друзьям» - экологический рейд по кормлению и развешиванию кормушек в парке в зимний период — 5 января, с 12.00 до 14.00,
- «Наш семейный снеговик» семейная программа по лепке и украшению снеговиков — 5 января, с 12.00 до 14.00,
- «В вальсе снежинок, кружатся диски» -анимационная программа — 6 января, с 12.00 до 14.00,
- «Веселимся в Рождество» - детская тематическая игровая программа: зимние игры, соревнования — 7 января, с 12.00 до 13.00.
Парк «Осенний», ул. Киргизская
Анимационная программа со сказочными персонажами «Все в гости к нам на самый лучший праздник!» - 4 января, с 11.00 до 13.00.
Парк культуры и отдыха им. Н. Островского, пр. Сельмаш, 1a
- Анимационная программа со сказочными персонажами «Все
в гости к нам на самый лучший праздник!» - 4 января, с 11.00 до 13.00,
- Интерактивная программа «Рождественские встречи. Сочельник» - 6 января, с 14.00 до 15.00,
- Анимационная программа «Здравствуй, Старый Новый год - 13 января, с 11.00 до 13.00.
Парк культуры и отдыха «Левобережный», ул. Левобережная, 3А
Награждение по результатам конкурса «Письмо Деду Морозу и Снегурочке» - 27 декабря, 12.00.
Главную городскую елку открываем на Большой Садовой 27 декабря!
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Парк культуры и отдыха 1 Мая, ул. Б. Садовая, 127
- Благотворительная акция «Елка желаний» - 25 декабря,
- Рождественская программа «Зажигаем звезды» - 7 января, 12.00.
Ростовский–на-Дону зоопарк, ул. Зоологическая, 3
- Организация работы «Резиденции Деда Мороза» - до 7 января, с 12.00 до 15.00,
- Новогодний квест «В поисках пропавшего кролика» - до 7 января.
Детские библиотеки
Праздничные книжные выставки, викторины, конкурсы, литературные гостиные, интерактивы - до 13 января.
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