Новогодние мероприятия 2022-2023 в Ростове-на-Дону: программа мероприятий

Даже в южном Ростове Дед Мороз открыл свою резиденцию. Почему бы не зайти? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Программа новогодних мероприятий 2022-2023 в Ростове-на-Дону. Мы подскажем вам, куда сходить на праздники с детьми.

Новогодние мероприятия 2022-2023 в Ростове-на-Дону пройдут локально. Массовых новогодних мероприятий на новогодние праздники в этом году не запланировано. Но локально учреждения культуры, образования и спорта проведут праздники для детей. Об этом рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

Всего в городе зпланировано проведение более 500 показов новогодних спектаклей в театрах, культурно-досуговых учреждениях и в цирке.

27 декабря состоится анимационная программа для детей перед парком им. М. Горького у главной городской елки.

Кроме того, в парках и библиотеках города пройдут тематические мастер-классы, конкурсы, игры и спортивные мероприятия.

А в зоопарке маленьких ростовчан да и взрослых тоже с радостью будет ждать главный новогодний волшебник в Резиденции Деда Мороза. Также гости смогут принять участие в новогоднем квесте и познакомиться с самыми харизматичными и милыми жителями зоопарка, узнать любопытные факты из их биографии. Также в новогодние каникулы можно будет увидеть показательные кормления животных.

Тем, кто больше хочет знать о своем прошлом, понравится в историческом парке «Россия – моя история», где пройдут тематические программы и новогодние экскурсии «История Нового года».

Ну а начнется 2023 год в Ростове со здоровой традиции — ежегодного забега, который стартует от парка им. М. Горького.

Ростовчане смогут принять участие в акции «Елка желаний» и совершить добрый поступок для тех, кто нуждается в помощи.

- Особое внимание мы уделим детям мобилизованных и детям, проживающим в пунктах временного размещения. Они смогут посетить новогодние представления, утренники, показы спектаклей и представление в цирке, - заметил глава администрации.

Афиша будет дополняться по мере поступления информации. Сохраните страницу, чтобы выбрать куда сходить!

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