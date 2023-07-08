Обыкновенное чудо: как после пяти неудачных ЭКО супруги обрели родительское счастье

Отчаявшись дать жизнь собственному малышу, семья из Ростовской области удочерила двух девочек, а судьба взяла и подарила им сына. Фото: предоставлено героиней публикации.

Иначе как чудом то, что с ними произошло, семья Стрельченко из Ростовской области не называет. После пяти неудачных попыток ЭКО супруги взяли на воспитание двух девочек. Но судьба вдруг сделала им неожиданный подарок: Елена вдруг забеременела и родила мальчика.

Супруги счастливы, воспитывая троих детей. Фото: предоставлено героиней публикации.

"ШТАМП В ПАСПОРТЕ ЗНАЧИЛ МАЛО"

Елена познакомилась с Василием 9 января – на следующий день после своего 25-летия. Молодые люди встретились в гостях у друзей. Парень пригласил девушку на медленный танец, взял номер телефона, а вскоре позвонил и позвал на свидание.

Лена тогда работала во Дворце здоровья и училась в ординатуре, Василий занимал небольшую руководящую должность на железной дороге. Чем больше они общались, тем больше удивлялись, как много у них общего: им нравились одни и те же фильмы, оба любили театр и музыку.

- Мы ходили на концерты и спектакли. Нам всегда было интересно друг с другом, - улыбается Елена Стрельченко.

Когда Василий сделал любимой предложение, та с радостью согласилась.

- Даже перед свадьбой мы проговорили по телефону до двух часов ночи – никак не могли расстаться, - смеется женщина.

Но для глубоко верующего Василия штамп в паспорте значил мало. Он считал, что браки совершаются на небесах.

- В августе мы сыграли свадьбу, а в октябре – обвенчались. Муж стал тем человеком, который привел меня в церковь. С ним я выучила первые молитвы, - говорит дончанка.

После нескольких неудачных попыток ЭКО супруги наконец стали родителями. Фото: предоставлено героиней публикации.

"БОЛЬШЕ НИКАКИХ ЭКО"

Елена всегда любила детей, недаром еще в медуниверситете выбрала педиатрический факультет. Но время шло, а ребенка все не было. Супруги прошли множество обследований, пока врачи не вынесли вердикт: проблема в несовместимости пары. Единственный выход – ЭКО.

- В течение десяти лет мы практически жили в НИИАПе в надежде на чудеса современной медицины. Но после каждой процедуры на маленьком сроке сердце детей переставало биться, - делится своей болью Елена.

Во время пятой попытки, казалось, все складывается благополучно. Женщина забеременела двойней. После выписки из НИАППа сразу легла на сохранение в больницу в Батайске. Но спустя месяц трагедия повторилась – УЗИ показало замершую беременность.

Убитую горем женщину выписали домой. А вскоре с температурой под сорок и сильными болями в животе госпитализировали. У Елены началось заражение крови. Десять дней она пролежала под капельницами.

- Муж сказал: "Больше никаких ЭКО". Для него главное, чтобы я была жива и здорова, - вспоминает женщина.

Вот уже много лет в доме слышен детский смех. Фото: предоставлено героиней публикации.

МАМИНА КОПИЯ

Десять лет попыток, слез отчаянья и разбитых надежд остались позади. Елена смирилась с тем, что не сможет родить собственного малыша и решила окружить заботой чужого. Как только она поправилась – сразу же обратилась в органы опеки.

- Я мечтала о ребенке, похожем на мужа – такой же белокурой и голубоглазой девочке. А он хотел, чтобы приемная малышка была моей копией – темноволосой и кареглазой, - с улыбкой рассказывает Елена.

В одной из больниц супругам показали девочку-отказницу. Ей было всего три недели. Но она была именно такой, о которой мечтал Василий.

- При взгляде на кроху муж даже засветился! Даша родилась 16 апреля, а 16 мая мы ее удочерили, - говорит мать.

Радость отцовства и материнства омрачало лишь одно - у приемного ребенка были серьезные проблемы со здоровьем: косоглазие, пониженный тонус мышц и киста головного мозга. Елена подключила все свои медицинские связи, чтобы вылечить дочурку.

Сергей сразу поддержал жену в решении взять ребенка, от которого отказались в роддоме. Фото: предоставлено героиней публикации.

ПАПИНА ДОЧКА

- У меня оставалась квота на еще одно ЭКО. Но после всех неудач и сепсиса я не решалась ее использовать, - продолжает рассказ дончанка.

Во время паломнической поездки женщина молилась: «Господи, либо дай знак, что нужно попытаться еще раз, либо пошли ребенка». А когда вернулась домой – раздался звонок от подруги – заведующей отделением для новорожденных в шахтинской больнице: «Я знаю, что у тебя уже есть приемная дочь, но у меня лежит такая чудесная девочка! Может посмотришь на нее?».

Елена с Василием приехали в больницу и увидели крошку двух дней от роду с белокурым хохолком и огромными голубыми глазами. Елена попросила время подумать, но колебалась недолго – малышка с небесным взором не выходила из головы.

Вскоре она снова поехала в больницу, взяла спящего младенца на руки и ласково сказала: «Девочка моя, хорошая». Малышка открыла глаза и улыбнулась. В тот момент Лене захотелось немедленно увезти ее домой. Так в семье Стрельченко появилась Машенька, кстати, тоже «апрельская».

Одна дочка похожа на маму, другая - на папу. Фото: предоставлено героиней публикации.

«ОНА УЖЕ НАША»

К сожалению, и у второй дочки выявили проблемы со здоровьем. Когда приемная мама показала ее знакомому неврологу, та осмотрела девочку и со вздохом сказала: «Лена, мне жаль, но у ребенка легкая степень ДЦП».

- Я позвонила мужу. Сказала, что Маша больна. Вася ответил: ничего, будем лечить. Она уже наша, - вспоминает жительница Батайска.

Елена теперь - многодетная мама. Фото: предоставлено героиней публикации.

В течение года супруги возили Машеньку на массаж, лечебную гимнастику, электрофорез, к остеопату, в бассейн…

- Когда дочка вошла в кабинет невролога на своих ногах, та чуть не перекрестилась! – улыбается Елена.

Сын стал долгожданным подарком. Фото: предоставлено героиней публикации.

НЕ ПОВЕРИЛА ГЛАЗАМ

Время шло. Оставшейся квотой на ЭКО женщина так и не воспользовалась. Устроила девочек в детский сад и готовилась выйти на работу во Дворец здоровья. Однако вскоре начала замечать в своем состоянии подозрительные перемены… Тест на беременность показал две полоски. Елена не поверила глазам и купила еще один – результат снова оказался положительным.

9 января – в годовщину знакомства с мужем – 39-летняя женщина отправилась к гинекологу. На УЗИ отчетливо слышалось сердцебиение будущего ребенка. Елена сказала, что это невозможно и поведала специалисту свою историю.

- Если все, что вы рассказали – правда, то я вижу настоящее чудо, - резюмировала врач.

Беременность протекала на удивление легко: без токсикоза, усталости и рисков. В положенный срок у супругов родился здоровый мальчик.

- Мы ехали в роддом на машине под звон колоколов - это было 19 августа на Яблочный спас, - вспоминает Елена.

Девочки знают, что они приемные, но считают родителями тех, кто их воспитал. Фото: предоставлено героиней публикации.

НАСТОЯЩИЕ РОДИТЕЛИ

Все свободное время супруги уделяли сыну и дочкам.

- Когда дети были маленькими, мы устраивали семейные тематические дни: классической музыки, танца, шахмат, песен – Василий прекрасно играет на гитаре, – рассказала теперь уже многодетная мама.

Примечательно, что 14-летняя Даша и 13-летняя Маша учатся в одном классе. Старшая сестра занимается народными танцами и посещает художественную школу. Младшая увлекается шахматами и современной хореографией.

Вместе с девятилетним Димой они ходят в воскресную школу при Пантелеимоновском храме Батайска. Елена стала в нем сестрой милосердия. Семья много путешествует на машине, но ездит не только на море, старается посмотреть разные города страны.

- Девочки знают, что они нам с Васей нам не родные. Специалисты в школе приемных родителей советовали сразу открыть детям правду. Было время, когда они хотели найти настоящих родителей. А потом Маша сказала: «Они от нас отказались, а вы нас вырастили. Значит, вы и есть наши настоящие мама с папой».

Елена не только любящая жена, но и многодетная мама. Фото: предоставлено героиней публикации.

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