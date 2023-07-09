В Ростовской области после спарринга на пляже умер 16-летний подросток

Трагедия произошла на одном из донских пляжей. Фото: ТАЛЫЗИНА Анастасия.

В субботу, 7 июля, на одном из пляжей Ростовской области скончался 16-летний подросток. Трагедия произошла в городе Азове днем, сообщает rosotov.ru. По данным издания, молодой человек участвовал в спарринге, а после того, как снял перчатки, дончанин потерял сознание.

По данным источника "КП", речь шла о подтягивании на турниках. По предварительным данным, у подростка мог оторваться тромб.

Очевидцы вызвали на место скорую помощь, однако тем оставалось лишь констатировать смерть подростка. Теперь в причинах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов.

Напомним, по данным регионального СК, только с начала лета на пляжах в донском регионе погибли трое детей и подростков. Так, в начале июля на пляже реке Дон в станице Кочетковской нашли тело девятилетнего школьника с признаками утопления в воде. Ребенок был на пляже без взрослых.

А в первый месяц лета, 18 июня, оставшись без контроля со стороны взрослых четырехлетний ребенок утонул в водоеме на территории одной из ростовских баз отдыха. В тот же день 12-летний мальчик вблизи станицы Старочеркасской Аксайского района утонул в реке Дон. Семья отдыхала в необорудованном для купания месте.

- По всем фактам гибели детей следователи проводят проверки, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины приведшие к трагическим последствиям, - добавили в ведомстве. - Обращаем внимание родителей на необходимость серьезного подхода к вопросам досуга и времяпрепровождения несовершеннолетних. Именно вследствие беспечности либо отсутствия надлежащего контроля за их поведением и местонахождением со стороны взрослых зачастую случаются непоправимые трагедии.

ВАЖНО

Как себя обезопасить*

— купание разрешается только на оборудованных пляжах;

— ребенку, который не умеет плавать, нельзя заходить в воду без надувного жилета, круга, нарукавников;

— нельзя допускать купание детей без присмотра взрослых, даже если они умеют плавать;

— нельзя разрешать детям нырять, не проверив предварительно глубину водоема и состояние дна, заплывать далеко или за буйки, переплывать водоемы.

*Пренебрежение этими правилами может привести к получению травмы или гибели детей на воде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области с начала лета утонули 19 человек

— Гибель людей на водоемах области остается достаточно высокой, при этом наибольшее количество погибших приходится именно на летний период, — добавили в чрезвычайном ведомстве. — Все случаи гибели произошли в местах, запрещенных для купания - на необорудованных пляжах, где нет спасателей и дно не обследовано. (подробности)