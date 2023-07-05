В Ростовской области с начала лета утонули 19 человек

Тонут чаще всего на необорудованных пляжах. Фото: Дмитрий Кутепов

Летом, особенно в жаркие дни, многие жители Ростовской области устремляются на пляжи. Там они отдыхают и далеко не все думают о своей безопасности, что зачастую приводит к трагическим последствиям.

Где и почему в Ростовской области тонут люди, а также что делать чтобы этого не произошло, рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону.

ПОЧЕМУ И ГДЕ ГИБНУТ

По данным чрезвычайного ведомства, с начала года в Ростовской области утонули 42 человека, пятеро из которых — дети. Всего же в прошлом году в воде погибли 113 человек, в их числе - восемь ребят. Среди основных причин гибели спасатели называют: несоблюдение мер безопасности, купание в состоянии алкогольного опьянения и оставление детей без присмотра.

— Гибель людей на водоемах области остается достаточно высокой, при этом наибольшее количество погибших приходится именно на летний период, — добавили в чрезвычайном ведомстве. — Все случаи гибели произошли в местах, запрещенных для купания - на необорудованных пляжах, где нет спасателей и дно не обследовано.

С 1 июня, когда начался купальный сезон, на Дону зафиксирована гибель в воде 19 человек, трое из них — дети. При этом ребята обычно тонут, когда их оставили без присмотра: достаточно отвлечься всего на одну-две минуты.

КОГДА УНЕСЛО ОТ БЕРЕГА

Только на этой неделе в станице Кочетовской в реке Дон утонул десятилетний мальчик. Его унесло обратным течением, и он не смог выплыть. Две схожие ситуации были в июне в Таганрогском заливе. Там далеко от берега унесло пятерых детей и рыбака. К счастью, спасателям удалось доставить их на берег целыми и невредимыми.

Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, обратное течение может возникнуть даже при штиле и в 80% его не заметно. Оно может утащить даже того, кто находится по пояс в воде. При этом нужно учитывать, что обратное течение только уносит от берега, не затягивая под воду.

- Прежде всего, не стоит вдаваться в панику. Просто глубоко вдохните и выдохните, после чего оцените ситуацию, - советуют в МЧС региона. - Не стоит пытаться плыть в обратном направлении, так как сделать это будет очень сложно. Надо расслабиться, проплыть немножко вперед и подождать ослабления течения. Потом - повернуть вбок и двигаться к берегу.

КОНКРЕТНО

Что можно и нельзя делать

- Купаться можно только в специально оборудованных для этого местах - где дежурят спасатели.

- Заходить в воду в пьяном виде категорически запрещено.

- Нельзя заплывать на буйки и нырять в незнакомых местах.

- Не место для купания — места, где ходят суда.

- Не подойдут для отдыха на воде неисправные плавсредства, а также надувные матрасы и камеры.

- Стоит избегать игр, в которых можно захлебнуться.

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