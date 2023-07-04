19 человек, в том числе трое детей, утонули в водоемах Ростовской области с начала сезона

Обратное течение может возникнуть даже при штиле Фото: Иван МАКЕЕВ

19 человек, в том числе трое детей, утонули в водоемах Ростовской области с начала купального сезона. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

- Сутки назад трагедия произошла в станице Кочетовской. Трое детей купались в Дону, 10-летний мальчик не смог выплыть из-за обратного течения, - информирует экстренное ведомство.

Специалисты напоминают: обратное течение может возникнуть даже при штиле. Опасность в таких случаях угрожает даже тем, кто стоит по пояс в воде. Поток обычно не затягивает, а уносит от берега.

- Пловцу нельзя паниковать. Нужно сделать глубокий вдох и медленный выдох, оглянуться и оценить обстановку. Лучше не пытаться плыть обратно по той же траектории. Следует расслабиться, податься немного вперед и дождаться, когда вода ослабнет. Потом нужно повернуть вбок и двигаться к берегу, - посоветовали жителям Дона.

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