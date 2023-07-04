В Ростовской области в реке Дон утонул 10-летний мальчик

Предположительно, школьник не смог выплыть обратно к берегу Фото: Иван ВИСЛОВ

В станице Кочетовской Ростовской области в реке Дон утонул 10-летний мальчик. Об этом сегодня, 4 июля, сообщили в региональном управлении МЧС.

По данным ведомства, все произошло вчера, 3 июля. На берегу водоема отдыхали трое детей. Ребята ушли купаться, но, когда они начали возвращаться, один из школьников не смог выплыть обратно. Предположительно, его унесло течением.

Жителей Дона просят быть осторожными во время отдыха на водоемах. Течение иногда нельзя заметить сразу, при этом опасность в таких случаях угрожает даже тем, кто находится в воде по пояс.

Если человек вдруг попал в поток, нужно расслабиться, оценить обстановку и податься немного вперед. Когда вода ослабит движение, следует осторожно повернутся и попробовать поплыть назад.

Добавим, по данным МЧС, с начала купального сезона в водоемах донского региона утонули 19 человек, в том числе трое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

4 июля в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными в непогоду (подробности)