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НовостиОбщество4 июля 2023 10:31

4 июля в Ростовской области объявили штормовое предупреждение

Спасатели просят жителей Дона быть предельно осторожными в непогоду
Ангелина СКИБА
Во время стихии нужно держаться в отдалении от деревьев и легких конструкций

Во время стихии нужно держаться в отдалении от деревьев и легких конструкций

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

4 июля до конца суток местами по Ростовской области ожидаются дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с. Об этом предупреждает ГУ МЧС России по донскому региону.

Спасатели просят всех быть предельно осторожными в непогоду. Во время осадков и усиления ветра нужно держаться в отдалении от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, легких мачт и любых других конструкций, которые может повредить стихия.

Также не следует подходить к оборванным проводам. В случае перепадов в электросети рекомендуют сразу же отключать все приборы в доме. При любых происшествиях нужно звонить по номерам «112» или «101».

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