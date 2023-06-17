Спасатели предупреждали, но их никто не послушал: В Таганрогском заливе пятерых детей унесло в открытое море

Детей быстро достали из воды и доставили на берег. Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 17 июня, в Таганроге сотрудники МЧС спасли пятерых детей, которые во время непогоды оказались в открытом море. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ведомства. Ребята во время каникул решили отдохнуть и поплавать в Таганрогском заливе но неосторожность чуть не довела до беды с непредсказуемым финалом. Рассказываем подробности.

УХУДШЕНИЕ ПОГОДЫ ПРОИГНОРИРОВАЛИ

Подростки возрастом от 12 до 16 лет на центральном пляже Таганрога решили поплавать на сапах. На берегу в это время отдыхали их родители. Сотрудники госинспекции по маломерным судам МЧС предупреждали всех на пляже, что погода ухудшается. В частности, в Таганрогском заливе начались сильный ветер и высокие волны.

Но как родители, так и дети, по словам сотрудников экстренного ведомства, не придали предупреждениям особого значения. Родители спокойно отдыхали на пляже, а дети пошли купаться.

УНЕСЛО В ОТКРЫТОЕ МОРЕ ТЯГУНОМ

Ребят очень быстро унесло в открытое море, они попали в течение под названием «тягун» — довольно частое явление в этих водах. Когда к ним подоспели сотрудники МЧС, подростки уже были в километре от берега.

К счастью, сотрудники госинспекции по маломерным судам успели приплыть на катере раньше, чем школьники в полной мере узнали о силе стихии. Ребят в спасательных жилетах доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась, но испугаться дети успели. Сотрудники МЧС провели с ними и их родителями профилактическую беседу.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОПАДАНИИ В ТЯГУН

Тягун — это тип течения, которое часто встречается в Азовском и Черном морях. Оно возникает моментально и относит людей от берега по узкой полосе. При этом, чем дальше от берега, тем поток слабее.

Что делать попавшим в тягун. Фото: МЧС России по Ростовской области.

Если вы оказались в тягуне, не стоит сопротивляться течению и стараться достичь берега. Даже опытному пловцу это будет трудно. Если вы почувствуете, что теряете силы, лучше расслабиться и дождаться, пока течение ослабнет. Затем можно начать двигаться параллельно берегу, а затем направиться к берегу уже в другом месте.

Также можно сразу попытаться выбраться из течения, плавая параллельно берегу. Как только почувствуете, что течение не относит вас дальше, можно повернуть к берегу и плыть в нужном направлении.

ЕЩЕ СПАСЛИ ЛЮДЕЙ

В то же время семье, которая находилась на моторной лодке с двумя детьми, была потребовалась помощь. Поскольку двигатель лодки сломался, сотрудники инспекции ГИМС Таганрогского отделения отвезли людей на берег, отбуксировав судно. Напомним, прошлым летом в Ростовской области двое подростков спасли тонувшего десятиклассника, хотя сами могли погибнуть. Им помогли уроки ОБЖ, на которых учителя рассказывали, как надо действовать в такой ситуации. Парней наградили медалями МЧС «За спасение погибающего на водах».

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