На пяти километрах трассы «Ростов — Таганрог» изменят схему движения

Вначале будет перекрыто две левые полосы движения, там будут менять дорожное плотно. Фото: Дмитрий СТЕШИН

С 18 июня в Ростовской области ограничат движение по пятикилометровому участку трассы «Ростов — Таганрог», где будет проходить капитальный ремонт дороги. Об этом сообщили в УПРДОР «Москва — Волгоград»

В частности, ограничение будет действовать с 15 по 20 километр дороги, это рядом с селом Чалтырь.

Вначале будет перекрыто две левые полосы движения, там будут менять дорожное плотно. Транспорт будет ехать по двум правым полосам. После завершения ремонта левых полос дорожные рабочие откроют по ним движение и перекроют правые.

Отметим, что все работы подрядчик планирует завершить до октября 2024 года, включая ремонт моста через реку Мокрый Чалтырь и приведение в порядок обочин.

Напомним, что из Ростова в Крым построят новую железную дорогу, которая будет проходить через Таганрог и новые регионы России.

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