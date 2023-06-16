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НовостиОбщество16 июня 2023 13:57

В Ростовской области назвали муниципалитеты, где в водоемах больше всего микробов

Также в них искали паразитов и вирусы
Дмитрий Кутепов
28% проб воды не соответствовали нормам по микробиологическим показателям.

28% проб воды не соответствовали нормам по микробиологическим показателям.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донской Роспотребнадзор опубликовал пять муниципалитетов Ростовской области, где в водоемах в местах отдыха людей оказалась самая загрязненная микробами вода.

— Наибольшее микробное загрязнение воды водоемов отмечается в зонах рекреаций Ростова-на-Дону, Таганрога, Куйбышевского, Матвеево-Курганского и Неклиновского районов, — сообщили в ведомстве.

Всего в водоемах области было взято 200 проб на микробы, 59 на паразитов и 8 на вирусы.

Как оказалось, 28% проб воды не соответствовали нормам по микробиологическим показателям. При этом возбудителей инфекционных заболеваний не нашли.

Напомним, что в Ростовской области в водопроводной воде стали чаще находить микробов, при этом паразитов в ней не нашли.

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