В Ростовской области назвали муниципалитеты, где в водоемах больше всего микробов

28% проб воды не соответствовали нормам по микробиологическим показателям.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Донской Роспотребнадзор опубликовал пять муниципалитетов Ростовской области, где в водоемах в местах отдыха людей оказалась самая загрязненная микробами вода.
— Наибольшее микробное загрязнение воды водоемов отмечается в зонах рекреаций Ростова-на-Дону, Таганрога, Куйбышевского, Матвеево-Курганского и Неклиновского районов, — сообщили в ведомстве.
Всего в водоемах области было взято 200 проб на микробы, 59 на паразитов и 8 на вирусы.
Как оказалось, 28% проб воды не соответствовали нормам по микробиологическим показателям. При этом возбудителей инфекционных заболеваний не нашли.
Напомним, что в Ростовской области в водопроводной воде стали чаще находить микробов, при этом паразитов в ней не нашли.
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