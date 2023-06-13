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НовостиОбщество13 июня 2023 19:06

Тысячи ростовчан останутся без горячей воды еще неделю

Отключение водоснабжения затянулось больше, чем на месяц
Лейла МИРИШОВА
Отключение водоснабжение затянулось больше, чем на месяц

Отключение водоснабжение затянулось больше, чем на месяц

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В десятках многоквартирных домов Ростова еще неделю не будет горячей воды. Новую дату планируемой подачи водоснабжения назвали в городской администрации 13 июня.

В центре донской столицы и в Западном районе отключили кипяток в середине мая. Вернуть горячую воду обещали к 7 июня. Такой срок возмутил ростовчан, но причина уважительная - проверка теплотрассы перед следующим отопительным периодом. Люди смиренно ждали заветной даты, но 7 июня ничего не изменилось. Ни утром, ни вечером горячее водоснабжение так и не восстановили. Не было его и на следующий день.

В «Ростовских тепловых сетях» (РТС) заявили о множестве выявленных дефектов. Вероятно, ресурсоснабжающая компания не была готова к такому объему работ. Поэтому и срок перенесли - на пять дней, до 12 июня. Но и к этой дате не успели решить проблему. Теперь власти Ростова обещают вернуть горячую воду к 21 июня.

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(Подробности)