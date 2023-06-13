Тысячи ростовчан останутся без горячей воды еще неделю

Отключение водоснабжение затянулось больше, чем на месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В десятках многоквартирных домов Ростова еще неделю не будет горячей воды. Новую дату планируемой подачи водоснабжения назвали в городской администрации 13 июня.

В центре донской столицы и в Западном районе отключили кипяток в середине мая. Вернуть горячую воду обещали к 7 июня. Такой срок возмутил ростовчан, но причина уважительная - проверка теплотрассы перед следующим отопительным периодом. Люди смиренно ждали заветной даты, но 7 июня ничего не изменилось. Ни утром, ни вечером горячее водоснабжение так и не восстановили. Не было его и на следующий день.

В «Ростовских тепловых сетях» (РТС) заявили о множестве выявленных дефектов. Вероятно, ресурсоснабжающая компания не была готова к такому объему работ. Поэтому и срок перенесли - на пять дней, до 12 июня. Но и к этой дате не успели решить проблему. Теперь власти Ростова обещают вернуть горячую воду к 21 июня.

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(Подробности)