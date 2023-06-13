В Ростове не возобновили подачу горячей воды в 64 многоэтажках

Изначально планировалось провести гидравлические испытания на теплосетях и ремонт ТЭЦ-2 до 7 июня. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове без горячего водоснабжения продолжают оставаться 64 многоквартирных дома, расположенные в западной и центральной частях города. Об этом сообщили в горадминистрации.

— Для скорейшего восстановления горячего водоснабжениями в этих домах работы по ремонту тепловых сетей ведутся в усиленном режиме, — отметили в администрации Ростова.

Сейчас на Западном коммунальщики ведут ремонт в трех местах на проспекте Коммунистическом, а также на улице 2-й Краснодарской. После его завершения горячая вода должна появиться в домах на проспектах Стачки и Коммунистическом, улицах Зорге и 2-й Краснодарской, а также на других улицах. Но когда это произойдет, власти не сообщили.

В центре города ремонт идет на пересечении переулка Соборного и улицы Текучева, улицы Филимоновской и переулка Халтуринского, а также на улице Пушкинской.

Напомним, что изначально планировалось провести гидравлические испытания на теплосетях и ремонт ТЭЦ-2 до 7 июня, и возобновить подачу горячей воды во все 1375 домов ростовчан, где прошло отключение. Но из-за порывов при испытаниях их пришлось продлить. После этого администрация города потребовала от коммунальщиков как можно быстрее возобновить подачу воды. Также этим вопросом занялись в прокуратуре.

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