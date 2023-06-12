В Ростове не сообщили сроки подачи горячей воды

Жители остаются без водоснабжения почти месяц Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В центре Ростова-на-Дону и на Западном горячая вода так и не появилась. Об этом сообщают жители города в комментариях на странице губернатора Ростовской области.

Однако о новых сроках подачи горячей воды не сообщается. В администрации донской столицы сообщили, что во время гидравлических испытаний нашли несколько дефектов. Ремонт тепломагистралей проходит по адресам: Стачки, Пушкинской, Тельмана, Коммунистическому, Малиновского и 2-й Краснодарской.

Отметим, что городские власти держат на контроле ситуацию с горячим водоснабжением в городе.

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(Подробности)