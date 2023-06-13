В Ростовской области чиновницу осудили за то, что раздавала социальные субсидии друзьям и знакомым

Экс-чиновницу отправили в колонию за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из районов на севере Ростовской области перед судом предстала руководитель отдела соцзащиты, сообщили в донской ФСБ. По данным ведомства, начальница давала сотрудникам указания оформлять материальную помощь, предназначенную малоимущим, своим друзьям и знакомым.

Взамен те, кто получил незаконно пособия, отдавали часть чиновнице. Когда об этом стало известно силовикам, на госслужащую завели дело по статье «Мошенничество».

Она уже предстала перед судом. Ее оштрафовали на 20 тысяч рублей, а также приговорили к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.

В пресс-службе областной ФСБ уточнили, что апелляционная инстанция оставила приговор без изменений.

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