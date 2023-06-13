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НовостиОбщество13 июня 2023 10:31

В Ростове высокопоставленные госслужащие попались на хищении денег

Три сотрудницы надзорного ведомства присвоили средства, которые выделялись на нужды организации
Анна ШИЛЯЕВА
На Дону сотрудницы государственной организации предстали перед судом за хищение бюджетных денег

На Дону сотрудницы государственной организации предстали перед судом за хищение бюджетных денег

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове пресечена противоправная деятельность начальницы одной из организаций в сфере государственного надзора, сообщает источник издания в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника, женщина похитила бюджетные средства, которые направили на осуществление деятельности предприятия.

- Во время судебного заседания она добровольно возместила ущерб, - рассказал собственный источник.

Также известно, что еще две руководительницы отделов этой же организации попались на присвоении государственных денег. Обе возместили ущерб.

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