В Ростове высокопоставленные госслужащие попались на хищении денег

На Дону сотрудницы государственной организации предстали перед судом за хищение бюджетных денег Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове пресечена противоправная деятельность начальницы одной из организаций в сфере государственного надзора, сообщает источник издания в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника, женщина похитила бюджетные средства, которые направили на осуществление деятельности предприятия.

- Во время судебного заседания она добровольно возместила ущерб, - рассказал собственный источник.

Также известно, что еще две руководительницы отделов этой же организации попались на присвоении государственных денег. Обе возместили ущерб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

6 млн рублей заплатят жители Ростовской области за хищение электричества

Самых злостных нарушителей обнаружили в Волгодонске, Ростове и Шахтах (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Ростовской области за кражу 1,2 млн рублей осудили начальника сельской почты

Женщина признала свою вину на слушаниях (подробнее)