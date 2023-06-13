В Ростове высокопоставленные госслужащие попались на хищении денег

На Дону сотрудницы государственной организации предстали перед судом за хищение бюджетных денег
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове пресечена противоправная деятельность начальницы одной из организаций в сфере государственного надзора, сообщает источник издания в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника, женщина похитила бюджетные средства, которые направили на осуществление деятельности предприятия.
- Во время судебного заседания она добровольно возместила ущерб, - рассказал собственный источник.
Также известно, что еще две руководительницы отделов этой же организации попались на присвоении государственных денег. Обе возместили ущерб.
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