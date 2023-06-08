Сейчас без горячей воды остаются 1100 домов и лишь в 200 возобновили ее подачу. Фото: Дмитрий Кутепов

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале раскритиковал работу «Ростовских тепловых сетей», которые не смогли вовремя возобновить подачу горячей воды жителям Западного жилого массива и центра города.

Сейчас без горячей воды остаются 200 домов, в 1100 возобновили ее подачу.

На данный момент 16 аварийных бригад занимаются восстановлением системы водоснабжения.

— Теплоснабжающая организация гарантировала, что этого количества достаточно для устранения всех порывов в регламентные сроки, — отметил Алексей Валентинович. — Сложившаяся ситуация недопустима.

Алексей Логвиненко поручил подчиненным направить в «Ростовские тепловые сети» уведомление, что надо в кратчайшие сроки увеличить количество аварийных бригад, а также возобновить подачу горячей воды горожанам.

При этом администрация также обратится в прокуратуру, чтобы надзорное ведомство подключилось к решению проблемы ростовчан.

Напомним, что в Западном жилом массиве и центре города на две недели отключили горячую воду из-за проведения гидравлических испытаний на теплосетях, а также ремонтных работ на ТЭЦ-2. Возобновить подачу воды должны были 7 июня, но этого не произошло. В разных участках теплосетей при проведении испытаний начали выявляться дефекты.

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