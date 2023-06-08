В центре Ростова с 24 июня появятся новые платные парковки

Ростовчане, прописанные рядом с местами, где введена платная парковка, могут оформить разрешение резидента, чтобы не платить. Фото: Дмитрий Кутепов

С 24 июня в центре Ростова на нескольких улицах появятся платные парковочные места. Об этом предупредили в департаменте автомобильных дорог города.

В частности, на следующих участках будет платные парковки:

— по северной стороне улицы Народного Ополчения от переулка Соборного до переулка Семашко;

— вдоль здания № 69 по переулку Соборному (это между улицами народного Ополчения и Черепахина);

— вдоль здания № 246 по улице Текучева между переулками Соборным и Семашко;

— по южной стороне улицы Суворова между переулками Нахичеванским и Крепостным.

Ростовчане, прописанные рядом с местами, где введена платная парковка, могут оформить разрешение резидента, чтобы не платить. Для этого им надо обратиться в сервисный центр «Ростовского парковочного пространства», который находится на улице Большой Садовой, 150. Их номер телефона — 8-863-285-10-07.

Напомним, что с 10 июля в Ростове в переулке Семашко запретят парковаться рядом с администрацией города. Таким образом власти хотят улучшить пропускную способность улицы.

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