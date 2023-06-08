Суд обязал власти Ростова продать землю под старым автовокзалом его владельцам

Изначально администрация не захотела продавать землю владельцам вокзала. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд обязал департамент имущественно-земельных отношений Ростова продать владельцам старого автовокзала Ростова земельный участок под ним. Об этом сообщает «Город N».

Изначально администрация города отказалась предоставить возможность собственникам старого автовокзала, находящегося на проспекте Шолохова, выкупить земельный участок площадью 1,1 гектара под ним. После этого началась судебная тяжба. Вначале суд стал на сторону чиновников. Но апелляционный отменил это решение, обязав власти города в течение месяца продать участок.

Выкупную стоимость земли определили в 822,5 тысячи рублей. Это 2,5% от кадастровой стоимости участка, как и положено по закону при такой процедуре. Владельцы автовокзала именно с таким требованием обращались в суд.

Напомним, что центральный областной автовокзал власти намерены открыть к концу 2023 года. Он будет действовать на территории старого аэропорта на проспекте Шолохова.

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