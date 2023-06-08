Рядом с администрацией Ростова в переулке Семашко запретят парковаться

Власти намерены увеличить пропускную способность улицы. Фото: Дмитрий Кутепов

Департамент автомобильных дорог Ростова запретил с 10 июня парковать автомобили в переулке Семашко рядом с администрацией города.

В частности, бессрочный запрет будет действовать на остановку и стоянку автомобилей по западной стороне улицы Семашко, от строения № 55 до улицы Большой Садовой.

Таким образом власти намерены увеличить пропускную способность улицы.

Напомним, что с 1 июля в Ростове частично перекроют движение по проспекту Михаила Нагибина, в районе строения №4, где находится Братское кладбище. Это может увеличить пробки в районе ЦГБ.

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