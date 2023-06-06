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НовостиОбщество6 июня 2023 11:31

С 1 июля в Ростове частично перекроют движение по проспекту Михаила Нагибина

Это может увеличить пробки
Дмитрий Кутепов
Ограничение введут из-за ремонта тепломагистрали.

Ограничение введут из-за ремонта тепломагистрали.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове из-за проведения ремонта тепломагистрали на четыре месяца частично ограничат движение транспорта по проспекту Михаила Нагибина, сообщили в департаменте автомобильных дорог города.

В частности, с 1 июля по 30 октября будет ограничен проезд по правой стороне по проспекту Михаила Нагибина в районе строения № 4. Это перед Братским кладбищем.

Отметим, что такая мера может привести к увеличению пробок в начале проспекта Михаила Нагибина в сторону Северного жилого массива.

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