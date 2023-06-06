С 1 июля в Ростове частично перекроют движение по проспекту Михаила Нагибина

Ограничение введут из-за ремонта тепломагистрали.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростове из-за проведения ремонта тепломагистрали на четыре месяца частично ограничат движение транспорта по проспекту Михаила Нагибина, сообщили в департаменте автомобильных дорог города.
В частности, с 1 июля по 30 октября будет ограничен проезд по правой стороне по проспекту Михаила Нагибина в районе строения № 4. Это перед Братским кладбищем.
Отметим, что такая мера может привести к увеличению пробок в начале проспекта Михаила Нагибина в сторону Северного жилого массива.
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