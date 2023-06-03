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НовостиОбщество3 июня 2023 13:56

В Ростове Центральный областной автовокзал введут в эксплуатацию к концу 2023 года

Он будет располагаться в здании старого аэропорта
Михаил СТРИЖЕВ
На вокзале будет восемь перронов прибытия и 20 перронов отправления.

На вокзале будет восемь перронов прибытия и 20 перронов отправления.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный областной автовокзал в Ростове-на-Дону введут в эксплуатацию к концу 2023 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Вокзал расположится в здании старого аэропорта. Его общая площадь составит пять тысяч квадратных метров. Здесь будет восемь перронов прибытия и 20 перронов отправления. В сутки вокзал сможет обслуживать 10 тысяч пассажиров.

— Проект находится на стадии завершения проектирования. Имеем стадию выполнения строительно-монтажных работ. Задача минтранса — это перенаправить маршруты, — прокомментировал заместитель министра Дмитрий Беликов.

Напомним, вице-премьер правительства проинспектировал ход реализации крупных инфраструктурных проектов в Ростовской области. Марат Хуснуллин и губернатор Василий Голубев побывали на стройплощадках канализационного коллектора № 62 и микрорайона на левом берегу.

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