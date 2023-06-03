В Ростове Центральный областной автовокзал введут в эксплуатацию к концу 2023 года

На вокзале будет восемь перронов прибытия и 20 перронов отправления. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Центральный областной автовокзал в Ростове-на-Дону введут в эксплуатацию к концу 2023 года. Об этом сообщили в министерстве транспорта региона.

Вокзал расположится в здании старого аэропорта. Его общая площадь составит пять тысяч квадратных метров. Здесь будет восемь перронов прибытия и 20 перронов отправления. В сутки вокзал сможет обслуживать 10 тысяч пассажиров.

— Проект находится на стадии завершения проектирования. Имеем стадию выполнения строительно-монтажных работ. Задача минтранса — это перенаправить маршруты, — прокомментировал заместитель министра Дмитрий Беликов.

Напомним, вице-премьер правительства проинспектировал ход реализации крупных инфраструктурных проектов в Ростовской области. Марат Хуснуллин и губернатор Василий Голубев побывали на стройплощадках канализационного коллектора № 62 и микрорайона на левом берегу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марат Хуснуллин проинспектировал строящиеся объекты инфраструктуры в Ростовской области

Он побывал на стройплощадках вместе с губернатором региона. (Подробности)