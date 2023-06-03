Марат Хуснуллин проинспектировал строящиеся объекты инфраструктуры в Ростовской области

До конца года в микрорайоне на левом берегу планируют сдать три дома. Фото: telegram-канал Василия Голубева.

Вице-премьер правительства Марат Хуснуллин проинспектировал ход реализации нескольких инвестиционных проектов в Ростовской области. Он побывал на строительных площадках объектов в сопровождении губернатора Василия Голубева.

Хуснулин и Голубев посетили стройплощадку канализационного коллектора № 62. Его возводят за счет инфраструктурного кредита в 7 млрд рублей. Коллектор должен повысить качество коммунальных услуг для ростовчан. Власти также считают, что объект способствует развитию новых территорий комплексной застройки. Готовность первого этапа строительства составила 86%, второго — 53,5%.

Кроме того, Хуснуллин проверил, как продвигаются работы над созданием первого микрорайона на левом берегу. Подрядчик рассказал, что до конца года планирует сдать три многоквартирных дома. Сейчас работы ведутся на пяти многоэтажках. Всего в микрорайоне появятся 13 домов на 8 тысяч жителей, четыре подземные парковки, поликлиника и два детских сада.

Вице-премьер высоко оценил использование инфраструктурных кредитов в регионе.

— Если бы не было инфраструктурного бюджетного кредита, здесь не было бы этого микрорайона, потому что не было бы здесь для него канализации, а значит – и возможности построить дома. Сегодня здесь строится прекрасный новый микрорайон, — сообщил Марат Хуснуллин.

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