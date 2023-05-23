В Ростове планируют построить новый микрорайон «Кумженский» на 87 тысяч человек

К микрорайону через реку Мертвый Донец будет прилегать два моста. Фото: правительство области.

В правительстве Ростовской области обсудили проект строительства нового жилого микрорайона «Кумженский», который планируют возвести на территории бывшего прудового хозяйства. Он займет 840 гектаров земли.

— На первом этапе авторы проекта предполагают создать условия для введения в эксплуатацию 2 млн квадратных метров жилой застройки, на втором — еще одного, — отметили в правительстве.

Предполагается, что в новом микрорайоне будет проживать 87 тысяч человек. Для них возведут восемь школ на полторы тысячи учащихся, а также 20 детских садов. Коммерческие помещения займут 92 тысячи квадратных метров.

Замгубернатора — министр транспорта Владимир Окунев отметил, что необходимо, прежде всего, определиться, как обеспечить новые дома коммуникациями, а также сделать все условиях для транспортной доступности района.

Судя по схеме функционально-планировочной организации участка, к микрорайону через реку Мертвый Донец будет прилегать два моста. Один из них — часть Западной хорды города. Его в ближайшие годы будут возводить. Другой — в районе Левенцовского кладбища.

Через часть микрорайона будет проходить Западная хорда. При этом в ЖК планируют оставить часть зеленых насаждений и водоем.

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