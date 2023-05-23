Губернатор Ростовской области сообщил о начале трехлетки развития дорог

На Дону должны «добавить обороты» в рамках обновления дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал «добавить обороты» по вопросу обновления местных дорог. Это заявление глава региона озвучил в программе «О главном».

- Мы начали в этом году трехлетку развития дорог. Это непростая задача, потому что необходим большой объем денег. Тем не менее, должны набрать хорошую динамику в текущем году. Также отдельно попытаемся в 2024 и 2025 годах заметно добавить обороты по вопросам приведения в порядок местных дорог, их много. Люди правильно говорят и указывают на проблемы, - отметил Василий Голубев.

Также донской глава коснулся темы ямочности, отметив, что до 1 июня должны отчитаться территории, которые к 1 мая не успели полностью ликвидировать все дорожные недочеты.

Дополнительно Василий Голубев рассказал о дорожной ситуации в Таганроге. Там до 30 сентября должны привести в порядок 10 проезжих частей. Кроме того, за счет муниципального фонда в городе собираются отремонтировать около 20 тротуаров, в том числе на улице Сергея Шило. Эти работы должны завершиться до 1 октября.

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