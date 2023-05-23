Строительство нового здания для БСМП в Таганроге проведут в два этапа

Возведение комплекса требует значительных финансовых вложений Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Модернизацию БСМП Таганрога проведут в два этапа. Необходимо, чтобы объект начал работать еще до завершения всех запланированных работ, отметил в программе «О главном» губернатор Василий Голубев.

- Существующая больница была построена в 1975 году. Сейчас есть проблема, требующая больших финансовых вложений. Нужно максимально быстро реализовать все, что связано с формированием проекта. Больница будет строиться в два этапа. Задача - построить то, что необходимо для работы учреждения, а дальше продолжить строительство и завершить комплекс, - разъяснил Василий Голубев.

Глава региона отметил, что параллельно власти продолжат поддерживать здравоохранение города, которое теперь вошло в единую областную систему.

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