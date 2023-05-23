Губернатор Ростовской области рассказал о встрече один на один с Владимиром Путиным

Василий Голубев обсудил с президентом важные для региона вопросы. Фото: сайт правительства РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев за последние несколько недель обсудил с президентом России Владимиром Путиным важные для региона вопросы. Часть обращений донской руководитель озвучил во время личного общения с главой государства. Об этом Василий Голубев рассказал в программе «О главном».

- Действительно, с президентом мы общались. Это были разные обсуждения по разным повесткам дня. Одна них - готовность к уборочной кампании, сейчас речь идет о весеннем севе, и эта работа в разгаре. Мы имеем сегодня почти 70 % от задачи, которая перед нами стоит. Это было в повестке встречи, которую провели с участием коллег из других сельхозрегионов, - пояснил Василий Голубев.

В рамках личной беседы донской губернатор отчитался об итогах прошлого года.

- Одна из встреч была индивидуальной, один на один. Обсуждались итоги работы. Доложил, как мы завершили 2022 год и вошли в 2023. Говорили о проблемах и вопросах, требующих участия федерации, - пояснил Василий Голубев.

В частности, затронули темы строительства БСМП Таганрога, улучшения водоснабжения шахтерских территорий, строительства рыбоходного канала и возведения кампуса ДГТУ.

- Сейчас идет практическая работа по каждому из этих обращений. Было еще одно: попросил наградить государственными наградами тружеников сельскохозяйственного комплекса. Президент нас поддержал, и сегодня мы готовим соответствующие документы, - резюмировал Василий Голубев.

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