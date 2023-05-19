Первую часть «Западной хорды» Ростова уже построили на 9%

«Западная хорда» станет завершением Ростовского транспортного кольца и поможет снизить загруженность улицы Малиновского.

По состоянии на 19 мая первая часть «Западной хорды» Ростова возведена на 9%. Об этом подрядчик доложил губернатору Василию Голубеву, проинспектировавшему на месте ход работ.

Сейчас все работы идут по графику и подрядчик обещает завершить работы в декабре 2024 года.

При этом строители сталкиваются с проблемой переноса коммуникаций из зоны строительства. Уже началась активная фаза этих работ.

Отметим, что первый участок объездной дороги составит 5,5 километров, включая 721 метр искусственных сооружений. Дорожная одежда будет толщиной 74 сантиметр. Для обеспечения безопасности вдоль четырехполосной дороги будет установлено освещение, а возле жилых кварталов поставят защитные противошумовые экраны.

Напомним, что «Западная хорда» станет завершением Ростовского транспортного кольца и поможет снизить загруженность улицы Малиновского, фактически став ее дублером.

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